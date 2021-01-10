Правительство по закону должно уйти в отставку - Касым-Жомарт Токаев

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Глава государства сообщил, что Правительство по закону должно уйти в отставку после проведения выборов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Что касается самих выборов, то они, как я надеюсь, будут справедливыми. Во всяком случае со стороны властей было сделано все, чтобы обеспечить справедливость проведения данных выборов. Всем кандидатам были предоставлены равные возможности. Поэтому итоги выборов будем проводить после их завершения», - сказал Президент Казахстана в ходе посещения избирательного участка в столице.

Касым-Жомарт Токаев отметил, что Правительство по закону должно уйти в отставку.

«Что касается Правительства, то оно по нашему законодательству должно уйти в отставку. Я в скором времени, после завершения выборов пойду в Парламент, чтобы консультироваться с руководителями фракций перед новым составов депутатов по кандидатурам как Премьер-Министра, так и членов Правительства. Я думаю, что вы оперативно будете проинформированы», - отметил Касым-Жомарт Токаев.