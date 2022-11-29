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    Правительство одобрило нацпроект «Комфортная школа»

    29 Ноября 2022, 11:20

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Правительство РК одобрило национальный проект «Комфортная школа», передает корреспондент МИА «Казинформ».

    В ходе заседания Камбина министр просвещения РК Асхат Аймагамбетов представил национальный проект «Комфортная школа», который разработан во исполнение поручения Главы государства Касым-Жомарта Токаева.

    «Особо подчеркну, что проект по своему масштабу и значимости является особенным и не имеет аналогов. Проект направлен на полную ликвидацию проблем аварийных, трехсменных школ и дефицита ученических мест, не находивших своего решения в течение многих лет», - сказал Асхат Аймагамбетов.

    Спикер сообщил, что для качественной реализации проекта проведен всесторонний анализ.

    «Только за последние 10 лет контингент учащихся вырос на 1 млн детей и на сегодняшний день составляет свыше 3,5 млн детей. Это своего рода исторический рекорд. В свою очередь, это привело к высокой нагрузке на школьную инфраструктуру. На эти проблемы влияют пять факторов. Это урбанизация, миграция населения, рождаемость, износ зданий школ, плотная и точечная застройка жилых кварталов в мегаполисах. Данные факторы полностью учтены в проекте», - добавил Асхат Аймагамбетов.

    Согласно озвученным данным, в период с 2023 по 2025 годы для ввода 842 тыс. ученических мест предусмотрено 2,6 трлн тенге. В рамках национального проекта будет создано порядка 60 тысяч временных на период строительства и 40 тысяч постоянных рабочих мест после ввода школ в эксплуатацию.

    Глава Минпросвещения пояснил, что ввод новых школ планируется осуществить посредством трех конкретных механизмов:

    1) строительство школ в рамках ГЧП;

    2) выкуп у частных инвесторов готовых зданий школ, отвечающих требованиям комфортной школы, в виде товара;

    3) целевое строительство школ через единого оператора.

    По итогам обсуждений Премьер-Министр РК Алихан Смаилов предложил одобрить проект и поручил Министерству просвещения совместно с заинтересованными госорганами и акиматами обеспечить своевременное исполнение мероприятий проекта.

    Автор:

    Серик Сабеков

    Правительство РК Образование
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