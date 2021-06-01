Правительство одобрило Комплексный план социально-экономического развития Туркестанской области на 2021-2025 годы

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В ходе заседания Правительства под председательством Премьер-Министра РК А. Мамина рассмотрен Комплексный план социально-экономического развития Туркестанской области на 2021-2025 годы, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу главы Кабмина.

С докладами по основным направлениям Плана выступили министры национальной экономики Асет Иргалиев, индустрии и инфраструктурного развития Бейбут Атамкулов, энергетики Нурлан Ногаев, сельского хозяйства Айдарбек Сапаров, экологии, геологии и природных ресурсов Магзум Мирзагалиев, здравоохранения Алексей Цой, образования Асхат Аймагамбетов, культуры и спорта Актоты Раимкулова, а также аким Туркестанской области Умирзак Шукеев.

Представленный Комплексный план охватил все сферы жизнедеятельности региона и предусматривает его масштабное развитие, стартовавшее после исторического решения Первого Президента РК – Елбасы Н. Назарбаева о создании Туркестанской области и переносу областного центра в город Туркестан.

В своем выступлении министр национальной экономики А. Иргалиев отметил, что документ прорабатывался совместно с госорганами и была проведена работа по отбору проектов с высоким потенциалом прямых и косвенных эффектов на социально-экономическое развитие региона и создание постоянных рабочих мест.

План состоит из 142 мероприятий, предусматривающих реализацию инвестиционных проектов, развитие транспортной и инженерно-коммуникационной инфраструктуры, социальной сферы, туризма, а также обеспечение общественного правопорядка. На его реализацию, по словам министра, в целом необходимо 3,6 трлн тг, в том числе из республиканского бюджета – 539,2 млрд тг, местного бюджета – 339,9 млрд тг, частных инвестиций – 2,7 трлн тг.

«Если по отраслям, то в сфере промышленности запланировано 26 мероприятий, в том числе строительство нефтеперерабатывающего завода, химического комплекса и завода по производству бытовой техники, а также предусматривается увеличение территории СЭЗ «ТURKISTAN» на 973 га и другие», — отметил А. Иргалиев.

В сфере развития сельского хозяйства предусмотрена реализация 93 инвестиционных проектов на 810 млрд тг, а также создание продовольственного пояса вокруг города Туркестан, реконструкция водовода и насосной станции, обновление парка сельскохозяйственной техники и тракторов на 37%. В результате к 2025 году валовый продукт сельскохозяйственного производства составит 695 млрд тг, а производительность труда в сельском хозяйстве увеличится в 2,5 раза.

«Кроме того, в целях развития туристического потенциала региона планируется подведение инфраструктуры к горнолыжному курорту «Каскасу», строительство в городе Туркестан туристско-рекреационного центра, 3 гостиниц, духовно-культурного центра и другие. В результате к 2025 году количество туристов в области увеличится до 2,5 млн человек», — проинформировал А. Иргалиев.

Планом предусмотрена реализация проектов по развитию жилищной, транспортной и инженерно-коммуникационной инфраструктуры. В городах и селах будет осуществлена реконструкция систем водоснабжения и водоотведения, а также проведены работы по газоснабжению, модернизации и строительству электрических сетей. В итоге будет обеспечен охват 100% населения водоснабжением, 85,4% – газоснабжением, износ электросетей снизится с 49,6% до 46,4%.

Планируется строительство и ввод в эксплуатацию 4,9 млн кв. м жилья, в т.ч. 1,4 млн кв. м кредитного и арендного жилья. Будут построены автодороги области: Юго-западный обход г. Шымкент, обход г. Сарыагаш, Восточный обход г. Туркестан, а также скоростная железнодорожная магистраль Туркестан-Шымкент-Ташкент.

В целом в рамках Комплексного плана предлагается охватить ремонтом и реконструкцией 2,3 тыс. км дорог республиканского и местного значения, что позволит к 2025 году довести долю дорог местного значения в хорошем и удовлетворительном состоянии до 99,5%.

В сфере здравоохранения будут построены многопрофильная больница на 570 коек (ГЧП), три поликлиники на 500 посещений в смену, станция скорой медицинской помощи, а также Центр материнства и детства.

В сфере образования в целях ликвидации 3-хсменных и аварийных школ, а также для уменьшения дефицита ученических мест будут построены 130 новых школ. Кроме того, запланировано строительство Назарбаев интеллектуальной школы и школы-интернат «Дарын» с общежитием.

Планируется реставрация мавзолеев, исторических объектов городища Культобе, благоустройство территории музея-заповедника «Азрет Султан» в г. Туркестан и др.

Также будет проведена работа по увеличению охвата граждан, занимающихся физической культурой и спортом до 45%. Для этого будут построены теннисный центр, ледовый дворец, конно-спортивный комплекс и другие объекты. Кроме того, предусмотрены меры, направленные на обеспечение общественного правопорядка региона. В частности, будут построены комплекс зданий и центр оперативного управления Департамента полиции, пожарные депо.

«Реализация Комплексного плана обеспечит к 2025 году создание порядка 40 тыс. новых рабочих мест, рост объемов инвестиций в основной капитал в 3 раза и промышленности на 35%, увеличение производительности труда на 52,1%, рост реальных доходов населения на 54,8%. Рост ВРП составит 6,3% к 2025 году», — отметил А. Иргалиев.

В целом исполнение Комплексного плана позволит реализовать экономический потенциал региона, придаст импульс для притока частных инвестиций и обеспечит повышение качества жизни и благосостояния населения.

Как сообщил министр индустрии и инфраструктурного развития Бейбут Атамкулов, в рамках актуализированного проекта Комплексного плана развития Туркестанской области министерство является ответственным исполнителем по 14 мероприятиям на общую сумму 944,9 млрд тг из них: в сфере строительства жилья и ЖКХ – 4, на сумму 142,5 млрд тг; в сфере автодорог – 7, на сумму 325,3 млрд тг, в сфере транспорта – 2, на сумму 469,3 млрд тг, в сфере промышленности – 1, на сумму 7,8 млрд тг.

До 2025 года в регионе в рамках программы «Нұрлы жер» планируется ввести 4,9 млн кв. м или 46 тыс. жилищ, в том числе в рамках Комплексного плана планируется за счет госсредств обеспечить арендным и кредитным жильем 1,4 млн кв. м жилья или 23 тыс. квартир.

«Для обеспечения необходимой инженерной инфраструктурой районов массовой жилищной застройки до 2025 года запланировано выделение 78,1 млрд тг. Будут обеспечены инженерной инфраструктурой 64 тыс. земельных участков», — отметил Б. Атамкулов.

По модернизации жилых домов в Туркестанской области в текущем году на модернизацию 101 многоквартирного дома из РБ предусмотрено 3,3 млрд тг. До 2025 года планируется модернизация 240 многоквартирных жилых домов на сумму 4,6 млрд тг. В целом с 2021 до 2025 года будет отремонтировано 341 многоквартирных жилых домов на сумму 7,9 млрд тг. В городских населенных пунктах Туркестанской области имеется 98,9% доступ к услугам водоснабжения.

По словам министра, в сельских населенных пунктах доступ составляет 92,1%. За 2021-2025 годы планируется строительство и реконструкция систем водоснабжения в 836 сельских населенных пунктах Также в 49 сельских населенных пунктах будут установлены комплексные блок-модули очистки воды за счет средств местного бюджета.

По итогам 2025 года 100% населения области будут обеспечены качественными услугами водоснабжения. В рамках Комплексного плана на 2021 год поддерживается выделение средств из РБ в сумме 14,1 млрд тг на реализацию 58 проектов по водоснабжению и водоотведению. За счет выделенных средств планируется построить и реконструировать 743 км сетей водоснабжения и водоотведения. Также дополнительно будут обеспечены услугами водоснабжения 19,5 тыс. человек. В целом по данным направлениям будут созданы 638 рабочих мест.

«В сфере автодорожной отрасли до 2025 года в рамках Комплексного плана будет отремонтировано и реконструировано порядка 2 276 км автодорог республиканского и местного значения. За счет выполненных работ в регионе, показатель дорог в нормативном состоянии достигнет — республиканского значения 100% и местного значения 99,5%», — отметил Б. Атамкулов.

Принятые меры позволят реконструировать и отремонтировать 3 республиканские и 3 местные дороги, а также дороги областного и районного значения протяженностью 1 995 км дорог к 28 сельским населенным пунктам. В рамках Комплексного плана на строительство инфраструктуры территории СЭЗ предусмотрено 7,9 млрд тг. Кроме того, планируется реализация 37 проектов на сумму 352,7 млрд тг с созданием 6 396 рабочих мест.

В сфере железнодорожной отрасли Комплексным планом предусмотрено реализация проектов по строительству высокоскоростной железнодорожной магистрали «Туркестан – Шымкент – Ташкент» и железнодорожной линии «Дарбаза – Махтаарал» с дальнейшим выходом на территорию Узбекистана.

По словам министра, данный вопрос проработан в соответствии с Протоколом между Правительствами Казахстана и Узбекистана, по итогам которого в июне т.г. планируется проведение встречи с Министерством транспорта Узбекистана по обсуждению указанных проектов.

В свою очередь министр энергетики РК Нурлан Ногаев проинформировал, что на 1 января 2021 года обеспеченность природным газом области составляет 64,4% или порядка 1,3 млн человек обеспечены природным газом.

«В представленном проекте Комплексного плана в рамках газификации региона предусматривается реализация следующих проектов, такие как строительство магистрального газопровода от автоматизированной газораспределительной станции в Созакском районе и 3-х автоматизированных газораспределительных станций в Мактааральском районе, а также планируется строительство газораспределительных сетей и подводящих газопроводов к населенным пунктам», — сказал Н. Ногаев.

В целом, согласно планам акимата Туркестанской области, к 2026 году предполагается увеличить количество газифицированных населенных пунктов с 423 до 722 единиц или расширить охват населения газом с 1 274 тыс. человек до 1 720 тыс. человек, что позволит довести уровень газификации региона с текущих 64,4% до 85,4%.

Данных показателей акимат планирует достичь в рамках бюджетных программ, в том числе 003 БП (МЭ РК) и «Ауыл – ел бесігі» (МНЭ РК), а также за счет средств местного бюджета и других инвестиций.

По словам министра энергетики, в рамках проекта Комплексного плана предусмотрена реализация 11 проектов в сфере электроснабжения на общую сумму 49,7 млрд тг. Одними из крупных проектов являются: «Строительство подстанции 110/35/10 кВ «Солтүстік» мощностью 2х25 МВА с линией 110 кВ в городе Туркестане»; «Строительство подстанции 220/110/10 кВ «Бадам» в Ордабасинском районе»; «Строительство опорной подстанции 220/110/10 кВ «Орталық» мощностью 2х125 МВА в г. Туркестане».

Как подчеркнул Н. Ногаев, реализация представленных проектов позволит обеспечить качественным и бесперебойным электроснабжением свыше 500 тыс. человек, создать 200 новых рабочих мест, в том числе 30 постоянных рабочих мест. Также в соответствии с Комплексным планом предусматривается строительство ТЭЦ в городе Туркестане стоимостью 40 млрд тг в рамках механизма государственно-частного партнерства.

Министр экологии, геологии и природных ресурсов Магзум Мирзагалиев отметил, что согласно Комплексному плану социально-экономического развития Туркестанской области в сфере водообеспечения и развития орошаемого земледелия предусмотрено 8 проектов на общую сумму порядка 56 млрд тг.

«Для обеспечения водой продовольственного пояса г. Туркестан в этом году завершается строительство водохранилища «Кенсай-Коскорган-2» вблизи г. Кентау. В результате будет накоплено 18,5 млн куб. м, введены 2,5 тыс. га новых орошаемых земель, создано 1,4 тыс. рабочих мест в сельском хозяйстве. Дополнительный объем производства сельхозпродукции составит 1,5 млрд тг в год», — проинформировал М. Мирзагалиев.

Также запланирован капитальный ремонт 2-х участков Туркестанского магистрального канала протяженностью 84 км. В результате улучшится водообеспеченность орошаемых земель на площади 36,3 тыс. га, снизятся потери воды с 127 до 52,0 млн куб. м/год. Это позволит создать 6,2 тыс. рабочих мест на селе. Дополнительный объем производства сельхозпродукции составит 5 млрд тг ежегодно. При этом, работа по ремонту участка протяженностью 59 км уже ведется.

Помимо этого, в целях обеспечения дальнейшей подпитки водохранилища «Коскорган» изучается вопрос шахтного водоотлива и установок скважины вертикального дренажа с г. Кентау. В сельском хозяйстве будут реализованы 5 проектов по строительству, реконструкции и капитальному ремонту гидротехнических сооружений стоимостью 39 млрд тг. Это позволит улучшить и гарантированно обеспечить водой более 79 тыс. га орошаемых земель, даст возможность дополнительно создать 5,1 тыс. рабочих мест.

Помимо мероприятий Комплексного плана, за счет средств Республиканского бюджета и привлечения финансовых средств Всемирного, Европейского и Исламского банков проводится работа по развитию и увеличению орошаемого земледелия. Как отметил министр экологии, геологии и природных ресурсов, путем реконструкции и восстановления ирригационной инфраструктуры будет улучшена водообеспеченность на площади 62 тыс. га, реконструировано и построено 1,9 тыс. км каналов, ежегодно будут снижены потери поливной воды на 200 млн.м3. Это позволит создать 12 тыс. постоянных рабочих мест, с объем производства с/х продукции до 40 млрд тенге.

«В целях улучшения экологической ситуации г. Туркестан акиматом области в 2019 году начата работа по созданию «зеленого пояса» вокруг г. Туркестан на площади 7,7 тыс. га. Из них за 2 года высажено 3,8 млн саженцев на площади 4,7 тыс. га», — добавил М. Мирзагалиев.

О перспективах развития сферы здравоохранения в регионе доложил министр здравоохранения А. Цой. В целом, по словам министра, предусмотрено строительство 10 объектов. Из них 7 – в г. Туркестан и три объекта в городах Арысь и Сарыагаш. В г. Туркестан планируется строительство областной многопрофильной больницы на 570 коек в рамках ГЧП. Также планируется строительство областной детской больницы на 190 коек в г. Туркестане, перинатального центра на 240 коек при центральной районной больнице в г. Сарыагаш, городской поликлиники на 500 посещений в смену в городе Сарыагаш, городской поликлиники на 500 посещений в смену со станцией скорой медицинской помощи в г. Арысь и др.

В сфере образования по словам министра А. Аймагамбетова предусмотрено строительство трех школ, а также школы «Дарын» на 700 мест с общежитием на 500 мест и Назарбаев интеллектуальной школы.

Большой блок – 27 мероприятий запланирован в сферах культуры и спорта. На сегодняшний день согласно ведомственной статистике в Туркестанской области функционируют 4 529 спортивных сооружений. Доля населения региона, систематически занимающегося спортом, составляет 32,1% человек. В сфере спорта предусмотрена реализация 13 проектов, в их числе строительство двух объектов с привлечением частных инвестиций и 8 инфраструктурных проектов за счет местного бюджета.

«Реализация данных проектов будет способствовать развитию массового спорта и позволит увеличить охват граждан, занимающихся физической культурой и спортом до 45% в 2025 году», — отметила А. Раимкулова.

По словам министра, на сегодняшний день количество туристов в Туркестанской области составляет 1 млн 2 тыс человек. Для увеличения туристского потока в регион планируется развитие инфраструктуры туристско-рекреационных центров Туркестан и «Каскасу» в Толебийском районе. В целях дальнейшего расширения межрегионального сотрудничества будет продолжена работа по развитию действующих турмаршрутов, а также сформированы новые турпродукты вдоль «Великого Шелкового пути».

В рамках Комплексного плана будут реализованы 11 инвестиционных проектов, 9 из них за счет частных инвестиций. Планируется реализация комплексных мер по развитию индустрии туризма в регионе, таких как повышение качества предоставляемых туристских услуг, предоставление новых мер государственной поддержки субъектам туристской деятельности, повышение транспортной доступности г. Туркестан и Туркестанской области и др.

В результате принимаемых мер ожидается увеличение количества туристов до 2,5 млн человек, 291 тысяча посетителей будут обслужены местами размещения, число занятых в отрасли составит 30 тысяч человек в 2025 году. Согласно статистическим данным, в регионе насчитывается 703 объектов культуры. Одной из приоритетных задач является дальнейшее развитие инфраструктуры в рамках государственных программ, частных инвестиций. Будут введены в эксплуатацию 13 объектов культуры. Запланированы масштабные работы в рамках программ «Рухани Жаңғыру» и «Семь граней Великой степи», которые направлены на научную реставрацию памятников и археологические исследования.

В рамках Комплексного плана развития области предусмотрена реализация 3 проектов по сохранению историко-культурного наследия, в их числе реставрация исторических объектов городища Культобе, благоустройство территории музея-заповедника «Азрет Султан», а также реставрация мавзолеев «Ходжа Ахмет Ясауи» и «Рабия Султан Бегим», крепостной стены цитадели в городе Туркестан. В 2025 году будут завершены реставрационные работы на 59 объектах и проведены 24 археологических исследований.

В результате количество посетителей главного историко-культурного объекта - мавзолея «Ходжа Ахмет Ясауи» увеличится до 2,3 млн.

В целом, развитие спортивной инфраструктуры создаст условия для равного доступа населения к занятиям физической культурой и спортом. Также предлагаемые меры направлены на сохранение, развитие и популяризацию историко-культурного наследия региона в стране и за ее пределами, создание комфортных условий для пребывания туристов, что повысит туристическую привлекательность Казахстана.

Как отметил аким области У. Шукеев за последние годы проведена большая работа по формированию Туркестана как культурно-духовного центра тюркского мира. Аким выразил большую признательность всем, кто принимал активное участие в развитии региона, особо отмечая роль частных инвесторов. В прошлом году произошел рост экономики области на 41%. Был утвержден специальный комплексный план. Завершен 1 этап развития города Туркестан, заложена основная социальная инфраструктура. Построено 123 объекта, среди которых новый международный аэропорт, административно-деловой и культурно-духовный центры, реконструирован проспект Б. Саттарханова, созданы специальные экономические и индустриальные зоны. Город Туркестан полностью газифицирован, создан зеленый пояс на 13 тыс. га. Увеличилось количество туристов, приезжающих в Туркестан.

По словам акима, учитывая 40% выполнение Комплексного плана, была предложена и поддержана реализация II этапа развития города Туркестан. В рамках II этапа развития города Туркестана будет реализовано 109 проектов. На эти цели направлено 1,3 трлн тг инвестиций. Будет построен откормочный комплекс на 10 тыс. голов КРС, товарно-молочная ферма на 1 200 голов. В административно-деловом центре будет реализовано 57 проектов, построены новый теннисный центр, Ледовый дворец, гребной канал, зоны отдыха, подведена необходимая инфраструктура. На территории проспекта Б. Саттарханова будут реализованы проекты спортивного комплекса, Яссинского линейного парка, крупных торговых центров, Ботанического сада площадью 182 гектара, коттеджного комплекса «Парк Лайн». В культурно-духовном центре будут проведены реставрация исторических объектов. По словам акима, в результате реализации Комплексного плана в 2025 году объем валового регионального продукта области составит 3,6 трлн. достигнув уровня, будет создано 40 тысяч новых рабочих мест, улучшится благосостояние населения, что окажет мультипликативный эффект на экономику области.

«Реализация Плана позволит региону стать самодостаточным и процветающим», — отметил в завершение У. Шукеев.