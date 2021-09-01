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    Правительство не должно помогать банкам - Касым-Жомарт Токаев

    1 Сентября 2021, 11:20

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Государство не должно помогать банкам. Об этом заявил Президент РК Касым-ЖомартТокаев, выступая с Посланием народу Казахстана на совместном заседании палат Парламента, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Глава государства отметил, что большое внимание нужно уделить вопросу снижения уровня стрессовых активов.

    «Мы приняли решение, что государство не должно помогать банкирам», - подчеркнул Касым-Жомарт Токаев.

    Ранее сообщалось, что Президент РК Касым-Жомарт Токаев объявил открытым совместное заседание палат Парламента.

    «В соответствии со статьей 59 Конституции РК вторую сессию Парламента седьмого созыва объявляю открытой», - заявил Глава государства.

    В ходе заседания Касым-Жомарт Токаев выступит с ежегодным Посланием народу Казахстана.

    Автор:

    Серик Сабеков

    Президент Казахстана Банки Послание Президента-2021
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