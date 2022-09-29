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    Правительство начало выделять средства на внеочередные выборы Президента РК

    29 Сентября 2022, 16:25

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Сумма в 20, 5 млрд тенге на проведение внеочередных выборов Президента РК уже подтверждена. Об этом на брифинге в СЦК сообщил вице-министр финансов РК Ержан Биржанов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «На проведение выборов предусмотрено 20,5 млрд тенге. Данная сумма уже подтверждена, из резерва Правительства деньги выделяются», - сказал Ержан Биржанов, отвечая на вопросы журналистов.

    Вице-министр уточнил, что основные средства в размере 16,8 млрд тенге будут направлены на оплату труда.

    «На местах создаются избирательные участки и заработная плата должна быть не меньше трех минимальных месячных зарплат, это 180 тыс. тенге», - пояснил Ержан Биржанов.

    Ранее сообщалось, что Центральная избирательная комиссия РК приняла постановление «Об установлении размеров расходов кандидата в Президенты Республики Казахстан, покрываемых из средств республиканского бюджета на внеочередных выборах Главы государства.

    Согласно документу, установлен размер расходов кандидата в Президенты Республики Казахстан в объеме 10 312 600 тенге, на:

    - выступления с программами по телевидению и радио, а также публикацию 2 статей в периодических печатных изданиях - 9 012 600 тенге;

    - проведение публичных предвыборных мероприятий и выпуск агитационных материалов - 800 000 тенге;

    - транспортные расходы - 500 000 тенге.

    Член Центральной избирательной комиссии Сабила Мустафина сообщила, что избирательный фонд образуется из следующих источников:

    - собственные средства кандидата, средства, выделенные кандидату выдвинувшим его республиканским общественным объединением, общая сумма которых не должна превышать установленный законодательством размер минимальной заработной платы более чем в 12 000 раз, что составляет 720 млн тенге.

    - добровольные пожертвования граждан и организаций Республики, общая сумма которых не должна превышать установленный законодательством размер минимальной заработной платы более чем в 15 000 раз, что составляет 900 млн тенге.


    Фото: ortcom.kz

    Автор:

    Серик Сабеков

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