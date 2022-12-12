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    Правительство начало реализацию Предвыборной программы Президента  - Алихан Смаилов

    12 Декабря 2022, 11:25

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Правительство начало реализацию Предвыборной программы Президента. Об этом заявил Премьер-Министр РК Алихан Смаилов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Правительством начата реализация Вашей (Президента РК - прим.) Предвыборной программы. Осуществляется практическая имплементация Концепции управления государственными финансами до 2030 года. Утверждены контрцикличные бюджетные правила. Они обусловили в рамках принятого трехлетнего республиканского бюджета сокращение трансфертов из Нацфонда на 1,4 трлн тенге в 2023 году и стабилизировали темпы роста расходов бюджета», - сказал Алихан Смаилов в ходе расширенного заседания Правительства под председательством Главы государства.

    Премьер-Министр добавил, что сбалансированность бюджета обеспечивается за счет увеличения собственной доходной базы, с концентрацией расходов на приоритетных направлениях.

    «Начата разработка нового Бюджетного кодекса. Он будет направлен на упрощение бюджетного процесса и дальнейшую децентрализацию системы госуправления, включая межбюджетные отношения. В целом, налогово-бюджетная политика будет направлена на снижение ненефтяного дефицита до 5% к 2030 году, а также на рост активов Нацфонда до 100 млрд долларов», - проинформировал он.

    По инициативе «Национальный фонд – детям» на сегодня Правительством совместно с Нацбанком выработаны подходы по ее запуску с 2024 года.

    «Всем детям до 18 лет будут открыты персональные накопительные счета, оператором которых будет ЕНПФ. Внесены изменения в налоговое законодательство. Увеличены ставки НДПИ, исключены льготы по дивидендам, ограничены вычеты по нематериальным услугам от нерезидентов, повышены ставки за цифровой майнинг», - сказал Алихан Смаилов.

    Также Премьер-Министр заявил, что для микро- и малого бизнеса предусмотрен единый платеж из фонда оплаты труда со снижением суммарной нагрузки с 35% до 20%.

    Автор:

    Анеля Касымова

    Правительство РК Нацбанк Казахстана Экономика ЕНПФ Бюджет Алихан Смаилов Расширенное заседание Правительства РК 12.12.22.
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