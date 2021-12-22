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    Правительство Кореи и Астанинский хаб госслужбы запустили онлайн-курс по развитию цифрового правительства для госслужащих стран ЦА и Кавказа

    22 Декабря 2021, 14:13

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Правительство Республики Корея и Астанинский хаб госслужбы запустили онлайн-курс по развитию цифрового правительства для госслужащих стран Центральной Азии и Кавказа, передает МИА «Казинформ».

    Онлайн-курс «Политика и передовая практика Республики Корея в области цифрового правительства» разработан в рамках совместного трехлетнего проекта Правительства Республики Корея, ПРООН и Астанинского хаба госслужбы.

    В ходе обучения около 40 представителей госорганов семи стран Центральной Азии и Кавказа, ответственных за цифровизацию, получат возможность изучить передовой опыт Кореи в части развития цифрового правительства, включая стратегию, политику, достижения, инновационные подходы и новейшие технологии. В рамках курса участники также изучат эффективные методы разработки и реализации проектов цифрового правительства, управления кибербезопасностью, перехода на проактивные услуги, хранения данных и документов в G-cloud и многое другое.

    Открывая онлайн курс, Председатель Управляющего комитета Астанинского хаба государственной службы г-н Алихан Байменов отметил, что «цифровизация сегодня является жизненной необходимостью, в чем еще раз убедились в период пандемии».

    Он особо подчеркнул, что «цифровая трансформация и новые технологии при эффективном использовании помогут повысить уровень доверия граждан к решениям правительства, что является не только социальной ценностью, но и важным административным капиталом».

    В свою очередь Генеральный директор Бюро цифрового правительства Республики Корея г-н Сух Борам поделился некоторыми инновационными решениями Кореи и отметил важность сотрудничества и обмена опытом с государственным и частным секторами с целью превратить этот кризис в новую возможность для больших перемен.

    В рамках мероприятия выступили Директор отдела сотрудничества цифрового правительства Министерства внутренних дел и безопасности (MOIS) Сонджу Сон и старший менеджер Национального Агентства по вопросам информационного общества (NIA) Республики Корея Джеймс Ким, которые рассказали о политике цифрового правительства, а также презентовали лучшие практики по управлению и анализу больших данных (Big Data). Также с презентацией выступила помощник директора Отдела сотрудничества цифрового правительства MOIS Нами Ким. Она презентовала основные моменты онлайн-курса, в частности как разработать концепцию (PCP) для успешного цифрового проекта.

    В целом онлайн-курс позволяет участникам самостоятельно проходить обучение в удобное время, без отрыва от основной деятельности на платформе «Google classroom». Он состоит из восьми модулей и включает в себя видеолекции, записанные ведущими корейскими практиками, а также презентации и полезные справочные материалы.

    Уникальность онлайн-курса заключается в том, что в его рамках участники получат возможность разработать концепцию для цифрового проекта. Проекты, которые соответствуют требованиям, могут подать заявку на финансирование от правительства Кореи для продолжения их реализации.

    С программой курса можно ознакомиться на сайте Астанинского хаба:

    Проект включает также ряд других мероприятий, реализуемых в течение трех лет. Предусматривается проведение серии семинаров по повышению квалификации госслужащих, а также организация ознакомительных визитов в госучреждения Республики Корея.

    Справочно: Проект рассчитан на три года и будет реализован Хабом, ПРООН, MOIS и NIA для стран Центральной Азии (Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан и Узбекистан) и Кавказа (Азербайджан, Армения, Грузия). Финансирование проекта осуществляется Правительством Республики Корея.

    Автор:

    Махаббат Сыздыкова

    Цифровой Казахстан Международная деятельность РК
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