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    Правительство Казахстана ежедневно на связи с ВОЗ – Даурен Абаев

    12 Марта 2020, 21:23

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Министр информации и общественного развития РК Даурен Абаев ответил на высказывания о том, что Правительство якобы скрывает случаи заболевания коронавирусной инфекцией в нашей стране, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Это проигрышная стратегия. Сокрытие фактов будет способствовать распространению болезни, и тогда проблема может достичь очень серьезных масштабов. Или вы думаете, что Правительство боится паники? Эта паника, к сожалению, сейчас везде. Это не только в нашей стране - и в США, и в Европе, Азии, Африке. Это естественная реакция. Естественно и то, что за паникой следует рациональное осознание проблемы», - сказал Даурен Абаев в эфире программы «Открытый диалог» на телеканале «Хабар».

    Он отметил, что сегодня наше Правительство ежедневно на связи со Всемирной организацией здравоохранения.

    «И еще: представьте себе реакцию мирового сообщества, да и самой ВОЗ, если бы выяснилось, что Казахстан скрывает факты. Мы не только потеряли бы доверие партнеров по всему миру, но и, возможно, против нас приняли бы какие-то санкционные вещи», - считает министр.


    Автор:

    Акбота Кузекбай

    ООН Правительство РК Здравоохранение Другие государственные органы
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