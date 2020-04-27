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    Правительство Италии утвердило постепенное ослабление карантина

    27 Апреля 2020, 22:56

    РИМ. КАЗИНФОРМ - Премьер-министр Италии Джузеппе Конте подписал указ о постепенном ослаблении строгих карантинных мер, которые были введены правительством для борьбы с распространением коронавируса, сообщает МИА «Казинформ» со ссылкой на ANSA.

    Четвертого мая в стране возобновится производственная деятельность. Кроме того, откроются парки, строительные площадки и предприятия, ориентированные на экспорт. Однако работодатели должны следить за тем, чтобы рабочие места были продезинфицированы, а персонал мог находиться на безопасном расстоянии друг от друга.

    Кроме того, будет разрешено навещать родственников - но небольшими группами и только в защитных масках. Большие семейные мероприятия до сих пор остаются под запретом.

    Конте также сообщил, что с 4 мая спортсмены смогут возобновить тренировки по отдельным видам спорта. Но тренировки по командным видам спорта не возобновятся до 18 мая.

    Магазины возобновляют работу 18 мая наряду с музеями и библиотеками. Напомним, во время карантина работать могли только магазины, реализующие продукты питания и другие товары первой необходимости.

    Бары, рестораны, парикмахерские и салоны красоты смогут возобновить свою деятельность 1 июня. Однако с 4 мая заведения общественного питания смогут продавать еду на вынос.

    Премьер Конте также сообщил, что школы останутся закрытыми до конца этого учебного года.

    В стране разрешили проводить похороны. Стоит отметить, что правительство не одобрило проведение церковных месс, что побудило Итальянскую Епископскую Конференцию подать жалобу о нарушении права исповедовать свою религию.

    При этом, Конте предупредил, что меры социального дистанцирования сохранятся еще в течение нескольких месяцев.

    Напомним, число погибших от коронавируса в Италии остается самым высоким в Европе. По последним данным, там скончались 26, 6 тысяч человек, заболели – 197, 6 тысяч. Однако темпы передачи инфекции в стране снижаются - также как ежедневное число летальных исходов.

    Автор:

    Раушан Конырбаева

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