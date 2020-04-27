Правительство Италии утвердило постепенное ослабление карантина

РИМ. КАЗИНФОРМ - Премьер-министр Италии Джузеппе Конте подписал указ о постепенном ослаблении строгих карантинных мер, которые были введены правительством для борьбы с распространением коронавируса, сообщает МИА «Казинформ» со ссылкой на ANSA.

Четвертого мая в стране возобновится производственная деятельность. Кроме того, откроются парки, строительные площадки и предприятия, ориентированные на экспорт. Однако работодатели должны следить за тем, чтобы рабочие места были продезинфицированы, а персонал мог находиться на безопасном расстоянии друг от друга.

Кроме того, будет разрешено навещать родственников - но небольшими группами и только в защитных масках. Большие семейные мероприятия до сих пор остаются под запретом.

Конте также сообщил, что с 4 мая спортсмены смогут возобновить тренировки по отдельным видам спорта. Но тренировки по командным видам спорта не возобновятся до 18 мая.

Магазины возобновляют работу 18 мая наряду с музеями и библиотеками. Напомним, во время карантина работать могли только магазины, реализующие продукты питания и другие товары первой необходимости.

Бары, рестораны, парикмахерские и салоны красоты смогут возобновить свою деятельность 1 июня. Однако с 4 мая заведения общественного питания смогут продавать еду на вынос.

Премьер Конте также сообщил, что школы останутся закрытыми до конца этого учебного года.

В стране разрешили проводить похороны. Стоит отметить, что правительство не одобрило проведение церковных месс, что побудило Итальянскую Епископскую Конференцию подать жалобу о нарушении права исповедовать свою религию.

При этом, Конте предупредил, что меры социального дистанцирования сохранятся еще в течение нескольких месяцев.

Напомним, число погибших от коронавируса в Италии остается самым высоким в Европе. По последним данным, там скончались 26, 6 тысяч человек, заболели – 197, 6 тысяч. Однако темпы передачи инфекции в стране снижаются - также как ежедневное число летальных исходов.