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    Правительство и Счетный комитет отчитаются в Сенате об исполнении бюджета

    14 Июня 2022, 10:31

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Под председательством спикера Сената Маулена Ашимбаева состоялось заседание Бюро, на котором была утверждена повестка дня предстоящего заседания Палаты. Планируется, что сенаторы заслушают отчет Правительства и Счетного комитета об исполнении республиканского бюджета, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Сената Парламента Республики Казахстан.

    В четверг, 16 июня, на заседании Сената депутаты заслушают отчет Правительства Республики Казахстан и Счетного комитета по контролю за исполнением республиканского бюджета об исполнении республиканского бюджета за 2021 год.

    Кроме того, на предстоящем заседании Палаты сенаторы рассмотрят во втором чтении законопроект «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам электроэнергетики, энергосбережения и повышения энергоэффективности, недропользования, местного государственного управления и государственной границы». Документом предусмотрено создание правовой базы для реализации инвестиционных проектов по строительству газовых установок на электростанциях.

    Также члены Бюро распределили между постоянными комитетами Сената законопроекты, раннее одобренные Мажилисом, для проведения дальнейшей работы.

    Автор:

    Анаргуль Хамитова

    Правительство РК Сенат Бюджет
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