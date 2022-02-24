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    Правительство и Нацбанк принимают меры по поддержке депозитов казахстанцев в тенге

    24 Февраля 2022, 15:25

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Правительство Республики Казахстан и Национальный Банк Республики Казахстан сделали совместное заявление по Программе защиты тенговых вкладов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Primeminister.kz.

    На фоне возросших геополитических рисков и волатильности на финансовых рынках для обеспечения стабильности финансового рынка и поддержания привлекательности тенговых депозитов Национальным Банком Республики Казахстан совместно с Правительством Республики Казахстан будет реализована Программа защиты тенговых вкладов, предусматривающая начисление компенсации (премии) по депозитам физических лиц за счет средств бюджета.

    К участию в Программе допускаются вклады физических лиц в тенге, открытые в одном или нескольких банках второго уровня – участниках системы гарантирования вкладов и АО «Отбасы банк» по состоянию на конец дня 23 февраля 2022 года. Программа не распространяется на текущие и карточные счета, а также на депозиты до востребования и условные депозиты.

    Компенсация (премия) в размере 10% начисляется 1 человеку в каждом банке 1 раз на указанные вклады в общей сумме в пределах остатков на конец дня 23 февраля 2022 года, но не более 20 млн тенге (не более фактической суммы вклада, если она не превышает 20 млн тенге) через 12 месяцев с момента начала реализации Программы. Компенсация (премия) не будет облагаться индивидуальным подоходным налогом.

    Обязательным условием для начисления премии является сохранение вклада в банке второго уровня до конца его срока, но не менее 12 месяцев с момента введения механизма, то есть до 24 февраля 2023 года. Если срок вклада истекает в период до выплаты компенсации (премии) депозит должен быть пролонгирован до срока завершения Программы. При частичном изъятии вклада выплата компенсации (премии) осуществляется на сумму остатка вклада после изъятия денег с учетом указанных выше лимитов.

    В ближайшие время будут приняты соответствующие акты Правительства и Национального Банка. Для участия в Программе вкладчикам будет необходимо обратиться в свой банк второго уровня, в котором размещен вклад.

    Автор:

    Анаргуль Хамитова

    Правительство РК Нацбанк Казахстана Банки Экономика Общество Тенге
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