Правительство Германии предложило ужесточить контроль за интернетом

БРЮССЕЛЬ. КАЗИНФОРМ - Правительство Германии в среду одобрило законопроект, ужесточающий контроль и ответственность за публикацию в интернете призывов к экстремистским действиям и разжиганию ненависти, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

«С принятием законодательного пакета сегодня мы будем противодействовать преступлениям на почве ненависти с большей силой, чем раньше», - говорится в письменном заявлении министра юстиции Кристины Ламбрехт, размещенном на сайте ведомства.

«В будущем каждый, кто угрожает или распространяет ненависть в интернете, будет преследоваться более жестко и эффективно», - отметила она.

Одной из главных мер в законопроекте является усилие давления на соцсети Facebook и Twitter, чтобы добиться быстрого удаления противоправного контента.

Также социальные сети должны будут сообщать о криминальных постах в федеральную полицию вместе с технической информацией о последней точке подключения к глобальной сети.

Прежде чем вступить в силу, законопроект должен пройти одобрение в обеих палатах парламента Германии.