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    Правительство Германии одобрило легализацию каннабиса

    17 Августа 2023, 20:23

    БЕРЛИН. КАЗИНФОРМ - Правительство Германии одобрило законопроект, разрешающий покупать и хранить каннабис в небольших количествах, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на The New York Times.

    В среду правительство Германии одобрило план по легализации употребления марихуаны в медицинский целях, что позволит легально покупать и хранить каннабис в небольших количествах.

    «Это важный закон, который ознаменует долгосрочное изменение в политике в отношении наркотиков», - сказал Карл Лаутербах, министр здравоохранения Германии, во время пресс-конференции в среду, добавив, что закон представляет собой «концепцию контролируемой легализации».

    Сообщается, что правительству страны еще предстоит одобрить закон, позволяющий взрослым покупать и хранить до 25 граммов рекреационного каннабиса для личного потребления через некоммерческие социальные клубы. Отмечается, что одобрение закона трехпартийным правительством Германии стало важным шагом на пути к тому, чтобы Германия стала первой крупной европейской страной, легализовавшей марихуану.

    Согласно действующему законодательству, в стране незаконным остается покупать каннабис, однако его использование не запрещено.

    Сообщается, что данная мера по своему характеру является менее жесткой по сравнению с изначальным предложением правительства под руководством федерального канцлера Олафа Шольца. Социал-демократическая партия Германии еще в 2021 году объявила о своем намерении легализовать использование марихуаны в медицинских целях, достигнув консенсуса по данному вопросу, против которого в течение многих лет выступало правительство канцлера Ангелы Меркель.

    Вариант плана, представленный в прошлом году Лаутербахом, позволял бы распространять марихуану через коммерческие магазины. Идея была отвергнута после сопротивления со стороны исполнительного органа Европейского союза - Европейской комиссии.

    Вместо этого закон, принятый в среду, разрешает распространение путем создания лицензированных ассоциаций частного культивирования, насчитывающих не более 500 членов. Участникам будет разрешено покупать до 25 граммов, чуть меньше унции, в любой день, но с ограничением в 50 граммов в месяц.

    Отмечается, что члены правоцентристского оппозиционного блока Германии утверждают, что этот план подвергнет риску несовершеннолетних. Однако принятый правительством закон по-прежнему запрещает хранение марихуаны молодыми людьми до 18 лет и запрещает молодым людям в возрасте от 18 до 21 года приобретать 30 граммов марихуаны в месяц в клубах культивирования.

    Автор:

    Адлет Сейлханов

    Германия Мировые новости
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