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    • Правительство Франции разрешило АЭС сбрасывать неохлажденную воду в реки

    10 Августа 2022 11:10

    ПАРИЖ. КАЗИНФОРМ - В Париже считают абсолютным приоритетом, чтобы атомные станции продолжали безостановочно производить электричество в контексте мирового энергетического кризиса. Об этом переадет МИА «Казинформ» со ссылкой на Euronews.

    Пяти расположенным в южной части страны АЭС разрешено сливать в реки воду, температура которой превышает норму, в связи с продожающейся уже второй месяц экстремальной жарой и засухой.

    Членов природозащитной ассоциации в окситанском местечке Гольфеш это беспокоит, учитывая, что вода в местной реке Гаронее уже нагрелась до 28 градусов.

    «Когда в реку сливается вода, температура которой превышает 30 градусов, содержание в ней кислорода значительно ниже. А рыбы, как и все мы, не могут без него обходиться», - говорит защитник окружающей среды Жан-Луи Дюпэн.

    Пока исключение для АЭС действует до 11 сентября. В правительстве Франции объясняют «зеленый свет» тем, что предпочитают использовать энергию «мирного атома» летом, оставляя газ и другие виды про запас - на осень и зиму, которые грозят выдаться непростыми.

    При этом в министерстве экологического перехода пообещали «тщательно отслеживать» ситуацию с флорой и фауной рек, в которые сливается вода с АЭС.


    Фото: euronews.com
    #Экология #Франция #Общество #Мировые новости
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