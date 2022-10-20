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    Правительство должно решить вопросы сертификации продукции АПК по мировым стандартам - Президент

    20 Октября 2022, 10:25

    ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ - В целом, нашей стране крайне важно отойти от сырьевой направленности экспорта сельхозпродукции, последовательно развивая переработку. Санкционное противостояние в мире открывает в этом плане новые уникальные возможности. Об этом заявил Президент Касым-Жомарт Токаев на встрече с общественностью Жетысуской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал «БОРТ №1».

    Для ускорения темпов развития сельскохозяйственного сектора региона, как указал Глава государства, следует усилить работу по привлечению крупных инвесторов. Расположенная в Талдыкоргане индустриальная зона со всей необходимой инфраструктурой может стать площадкой для релокации зарубежных компаний.

    «Упор следует сделать на производство и продвижение готовых продовольственных товаров. Целесообразно использовать транзитные возможности региона для создания совместных предприятий по переработке сельскохозяйственного сырья из соседних стран для его последующего реэкспорта», - отметил Президент.

    По словам Касым-Жомарта Токаева, следует детально изучить международный опыт. К примеру, Нидерланды, обладая в три раза меньшей территорией, чем Жетысу, входят в тройку мировых экспортеров агропромышленной продукции. Одним из факторов успеха этой страны стала тесная координация и интеграция сельского хозяйства с научными учреждениями. Поэтому региону нужно внедрять новые высокоинтенсивные технологии в области селекции, ирригации, тепличных систем.

    Существенную роль играет сертификация агропромышленной продукции в соответствии с мировыми стандартами. Все эти вопросы должно решить Правительство, подчеркнул Президент. Для повышения экспортного потенциала отечественного сельского хозяйства необходимо рассмотреть вопрос создания в регионе фитоветеринарной лаборатории.

    «В отечественной агропромышленной индустрии следует также применять стандарты «халал», которые распространяются не только на мясные и молочные, но и на зерновые, овощи, фрукты и другие продовольственные продукты. Эти шаги позволят нашей стране закрепиться и затем усилить свои позиции на международном рынке», - считает Глава государства.

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Президент Казахстана Правительство РК Сельское хозяйство
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