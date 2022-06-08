Правительство до сих пор не научилось планировать бюджет – депутат

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Республиканский бюджет на 2021 год корректировался девять раз, при этом, неосвоенными остались 68,8 млрд тенге. Об этом заявил депутат Мажилиса Аманжан Жамалов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Ежегодное обсуждение отчетов напоминает бесконечный «день сурка». Из года в год мы обсуждаем одни и те же проблемы, но ситуация не меняется», - заявил депутат на пленарном заседании Мажилиса после обсуждения отчета об исполнении республиканского бюджета за 2021 год.

По словам мажилисмена, продолжается практика неэффективного планирования бюджета.

«С 2009 года Правительство перешло на трехлетнее планирование, но до сих пор так и не научилось планировать бюджет хотя бы на один год. Республиканский бюджет на 2021 год корректировался девять раз, порядка 19 % расходов подверглись пересмотру. Но даже при этом, неосвоенными остались 68,8 млрд тенге», - проинформировал он.

В прошлом году вместо госпрограмм Правительство разработало 10 национальных проектов, начата их реализация. Но ситуация с планированием не улучшилась, считает Аманжан Жамалов.

«Откровенно говоря, госпрограммы и нацпроекты, как их не назови, не стали документами стратегического планирования. Взять, к примеру, проект «Ауыл – Ел бесігі». Это просто сводная таблица бюджетных программ, направленных на развитие села. Там есть строительство школ, поликлиник, объектов культуры и спорта. Но в нацпроекте по образованию также есть строительство школ на селе. А в нацпроекте по здравоохранению также есть строительство поликлиник и больниц. Фактически – это просто разная группировка бюджетных программ», - добавил он.

Как добавил депутат, бюджетные программы можно группировать по любому принципу.

«И не важно, как это называть – нацпроектом или госпрограммой. То есть, основным элементом всей системы планирования является бюджетная программа. Правительство уже много лет говорит о необходимости внедрения проектного управления. А ведь у каждой бюджетной программы есть цель, задачи, показатели прямого результата, руководители. Чем это не проектное управление?» - задался вопросом депутат.

По словам Аманжана Жамалова, совершенствование системы госпланирования надо начинать с ревизии бюджетных программ и их правильной классификации.