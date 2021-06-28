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    13:28, 28 Июнь 2021 | GMT +6

    «Правительство для граждан» предупредило казахстанцев о мошенниках

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Государственная корпорация «Правительство для граждан» предупредила казахстанцев о мошенниках, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу компании.

    «В связи с участившимися случаями мошеннических действий, «Правительство для граждан» предупреждает, что сотрудники ЦОНа не обзванивают клиентов и не просят погасить долги или сверить паспортные данные. Работники госкорпорации также не имеют доступа к базам данных должников, не могут заблокировать банковские счета или поставить запрет на выезд за границу. Вся коммуникация с клиентами осуществляется только через Единый контакт-центр 1414. Через SMS-уведомления клиентам сообщают о имеющейся брони, истечении срока действия документов или готовности госуслуги. Просим казахстанцев быть бдительными и не передавать посторонним лицам свои паспортные данные или цифровые подписи. Получив доступ к вашему личному кабинету злоумышленники могут использовать вашу личную информацию в корыстных целях», - говорится в распространенном сообщении.


    Теги:
    Борьба с преступностью Главная Безопасность Правоохранительные органы
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