Правительство Беларуси сложило полномочия

МИНСК. БЕЛТА- КАЗИНФОРМ - Правительство Беларуси сложило полномочия перед вновь избранным Президентом. Это предусмотрено постановлением Совета министров от 15 августа №480, которое сегодня официально опубликовано на Национальном правовом интернет-портале. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на БЕЛТА.

Согласно документу, в соответствии со ст.106 Конституции, ст.9 закона от 23 июля 2008 года №424-З «О Совете Министров Республики Беларусь» белорусское правительство сложило полномочия перед вновь избранным Президентом.

Постановление вступает в силу со дня его принятия.

Как сообщалось ранее, глава государства Александр Лукашенко поручил оперативно подготовить документы по дальнейшей работе правительства. Тогда Президент отметил, что в основном правительство сформировано. Вместе с тем он добавил, что, может быть, будут какие-то нюансы.