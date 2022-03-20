Правительство Бельгии предпринимает меры по снижению стоимости бензина и дизеля

БРЮССЕЛЬ. КАЗИНФОРМ - С 19 марта заправка автомобиля для жителей Бельгии дизельным топливом и бензином станет дешевле благодаря мерам местного федерального правительства, сообщает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

Федеральная государственная служба экономики Бельгии информировала, что падение цен является следствием снижения акцизов в рамках мер Правительства по стабилизации ситуации на энергетическом рынке.

До принятого решения цена на дизель в Бельгии достигала 2,2 евро за литр, бензин стоил около 1,9 евро за литр.

После мер Правительства максимальная цена на бензин А-95 снижается до 1,776 евро за литр. Для бензина марки 98 цена составит 1,848 евро за литр. Для дизельного топлива цена также упадет максимум до 1,904 евро.

Бельгийские СМИ передают, что удорожание дизеля и бензина стало следствием общей тенденции роста цен на энергоносители в мире.