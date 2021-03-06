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    Правительство Бельгии определило дату возобновления работы гостиниц и ресторанов

    6 Марта 2021, 10:26

    БРЮССЕЛЬ. КАЗИНФОРМ - В пятницу в Бельгии состоялось заседание Консультативного совета по борьбе с пандемией коронавируса, где была принята стратегия ослабления карантинных мер, сообщает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

    «Бельгия официально ослабляет некоторые меры по борьбе с коронавирусом и дает перспективу работы нескольким секторам», - заявил на пресс-конференции премьер-министр Александр Де Кроо.

    Тем не менее, глава кабинета министров обозначил, что реализация послаблений станет возможной при условии, что эпидемиологическая ситуация в стране останется под контролем.

    Так, с 8 марта бельгийцам разрешаются встречи на открытом воздухе до 10 человек. Похороны могут проходить в присутствии до 50 человек.

    Для детей до 13 лет организуются мероприятия, в которых могут принять участие до 25 детей на открытом воздухе или максимум 10 детей в помещении.

    С 15 марта студенты высших учебных заведений Бельгии снова могут лично посещать занятия в течение одного дня в неделю.

    С апреля могут проводиться религиозные службы на открытом воздухе с участием до 50 человек, в масках и с соблюдением социальной дистанции.

    Гостиничный сектор и рестораны европейской столицы смогут открыться только с 1 мая. Открытие будет проходить в строгих условиях, включая экспресс-тесты на коронавирус. Детали восстановления работы будут проработаны правительством в ближайший период.


    Автор:

    Махаббат Сыздыкова

    Бельгия Общество Коронавирус в мире
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