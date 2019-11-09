Правительственная рабочая группа посетила Павлодарскую область

ПАВЛОДАРСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - 8 ноября Правительственная рабочая группа во главе с заместителем Премьер-Министра РК Бердибеком Сапарбаевым посетила Павлодарскую область. В состав рабочей группы вошли министр труда и социальной защиты населения Биржан Нурымбетов, вице-министры культуры и спорта Елдос Рамазанов, информации и общественного развития Марат Азильханов, образования и науки Шолпан Каринова, здравоохранения Камалжан Надыров, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт Премьер-Министра РК.

Правительственная рабочая группа провела встречу с общественностью Павлодарской области. В своем выступлении вице-премьер рассказал, какие меры принимаются Правительством для реализации задач, поставленных в Послании Президента народу Казахстана.

«На социальную сферу в текущем году направлено свыше 7,5 трлн тенге, или 45% расходов республиканского бюджета. В проекте бюджета на 2020 год доля расходов на социальную сферу вырастет до 47%. На сегодня государство в полном объеме исполняет свои социальные обязательства. К примеру, за 10 месяцев этого года выплачена адресная социальная помощь на сумму более 200 млрд тенге. Охвачено 2,2 млн человек, в том числе 1,5 млн детей. Сумма финансирования выросла в 9 раз», — сказал Б. Сапарбаев.





Также Правительственная рабочая группа провела встречи с педагогами и медицинскими работниками области, встретилась с жителями села Евгеньевка Аксуского района, посетила ряд социальных объектов.

На встрече с работниками медицинской сферы региона были обсуждены вопросы повышения заработной платы, внедрения обязательного медицинского страхования, повышения качества медицинских услуг, улучшения материально-технической базы и многое другое.

Отмечено, что в регионе наблюдается повышение информированности населения о внедрении ОСМС с 52 до 85%.

С внедрением обязательного социального медицинского страхования значительно увеличится финансирование системы здравоохранения. За 3 года расходы на систему здравоохранения должны увеличиться не менее чем в 1,5 раза - с 1,3 трлн тенге до 2,5-3 трлн тенге.

Внимание также было уделено лекарственному обеспечению и ценообразованию на медикаменты. Сегодня в Казахстане реализуются около 7,8 тыс. наименований лекарственных средств, и стоимость половины из них регулируется государством.

Также вице-премьер указал на важность своевременного лекарственного обеспечения населения.





«Необходимо в ноябре-декабре заключить все необходимые контракты на следующий год, чтобы в начале следующего года у нас никаких задержек с обеспечением лекарствами не было», — отметил Б. Сапарбаев.

В областном центре члены рабочей группы ознакомились с работой региональной станции скорой помощи. Автопарк павлодарской службы 103 насчитывает более 100 единиц специального транспорта. Все машины оснащены датчиком GPS, а медицинское обеспечение бригад неотложки соответствует высокому стандарту класса «С». Это, по словам Б. Сапарбаева, наглядно показывает предпринимаемые государством меры по укреплению материально-технической базы здравоохранения.

В части развития системы образования и повышения статуса педагога отмечено, что со следующего года планируется повысить средний размер зарплаты педагогов примерно на 30%. На эти цели выделено около 200 млрд тенге.

Всесторонняя поддержка будет оказана одаренным и талантливым детям. Совместно с Фондом Первого Президента РК – Елбасы реализуется проект «Ел үміті», который недавно стартовал в Актобе. Его цель – отобрать более 1 тыс. одаренных детей, оказать им поддержку в получении образования и развития талантов. Ощутимую поддержку в ближайшее время получат и родители детей со специальными потребностями. Со следующего года в рамках инициативы Первого Президента РК – Елбасы в регионах страны начнут строить реабилитационные центры.

«Государство проводит огромную работу в части улучшения благосостояния своих граждан. Уже со следующего года мы вносим изменения в программы поддержки многодетных и нуждающихся семей. Если раньше получатели соцпомощи могли скрыть свои реальные доходы, то с 2020 года этих фактов вообще не будет. Кроме того, Правительство усилило статус учителя и планирует в 2 раза повысить заработную плату преподавателям», — отметил вице-премьер.

Правительственная рабочая группа во главе с заместителем Премьер-Министра РК побывала городе Аксу и его сельской зоне.

Вице-премьер посетил реабилитационный центр «Ортопрот» для детей-инвалидов, созданный в этом году в рамках государственно-частного партнерства. В центре оказывают услуги детям с нарушением опорно-двигательного аппарата от 1,5 до 18 лет. С момента открытия помощь была оказана уже 15 детям с нарушением опорно-двигательного аппарата. Также были посещены врачебный амбулаторий села Евгеньевка.

Рабочую поездку Правительственная группа завершила встречей с жителями села Евгеньевка. Бердибек Сапарбаев рассказал о реализации задач, отмеченных Президентом страны в Послании «Конструктивный общественный диалог – основа стабильности и процветания Казахстана». Он подчеркнул, что государство усилит работу по социальной поддержке нуждающихся граждан.