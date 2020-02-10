Правительственная комиссия посетила семью Дархана Абдрахыма, погибшего в результате событий в Кордайском районе

КОРДАЙСКИЙ РАЙОН. КАЗИНФОРМ - Правительственная комиссия посетила в ауле Альжан-апа семью Дархана Абдрахыма, погибшего в результате трагических событий в Кордайском районе. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Премьер-Министра РК.

Заместитель Премьер-Министра Бердибек Сапарбаев и аким Жамбылской области Аскар Мырзахметов выразили соболезнования и слова поддержки родным и близким от имени руководства страны.

Бердибек Сапарбаев заверил, что виновные в гибели Дархана будут установлены и понесут наказание по закону.

«От имени Президента К. Токаева примите наши искренние соболезнования. Крепитесь. В это трудное для семьи время нужно быть сильными. Мы найдем виновных и они понесут наказание по закону», — отметил он.

Также вице-премьер подчеркнул, что семья погибшего не остается без поддержки государства, им будет оказана вся необходимая помощь.

Напомним, 7 февраля в селе Масанчи Кордайского района Жамбылской области между жителями произошла групповая драка.

Президент РК Касым-Жомарт Токаев прокомментировал инцидент в Twitter. «Виновные в нарушении порядка в Жамбылской области будут наказаны», - написал Глава государства.

В субботу, 8 февраля, Глава государства сделал заявление в связи с событиями в Жамбылской области.

Создана Правительственная комиссия по ликвидации последствий событий в Кордайском районе Жамбылской области.

Подробности конфликта в Кордайском районе Жамбылской области рассказал восьмого февраля на брифинге в СЦК министр внутренних дел РК Ерлан Тургумбаев.

Вчера МВД РК сообщило о том, что число погибших в конфликте в Кордайском районе достигло 10 человек.

Правительственная комиссия встретилась с жителями четырех сел Кордайского района.

Ночью поступила первая гуманитарная помощь для сельчан, которые остались без крова.



