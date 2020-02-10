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вчера 22:42
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Правительственная комиссия посетила семью Дархана Абдрахыма, погибшего в результате событий в Кордайском районе
КОРДАЙСКИЙ РАЙОН. КАЗИНФОРМ - Правительственная комиссия посетила в ауле Альжан-апа семью Дархана Абдрахыма, погибшего в результате трагических событий в Кордайском районе. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Премьер-Министра РК.
Заместитель Премьер-Министра Бердибек Сапарбаев и аким Жамбылской области Аскар Мырзахметов выразили соболезнования и слова поддержки родным и близким от имени руководства страны.
Бердибек Сапарбаев заверил, что виновные в гибели Дархана будут установлены и понесут наказание по закону.
«От имени Президента К. Токаева примите наши искренние соболезнования. Крепитесь. В это трудное для семьи время нужно быть сильными. Мы найдем виновных и они понесут наказание по закону», — отметил он.
Также вице-премьер подчеркнул, что семья погибшего не остается без поддержки государства, им будет оказана вся необходимая помощь.
Напомним, 7 февраля в селе Масанчи Кордайского района Жамбылской области между жителями произошла групповая драка.
Президент РК Касым-Жомарт Токаев прокомментировал инцидент в Twitter. «Виновные в нарушении порядка в Жамбылской области будут наказаны», - написал Глава государства.
В субботу, 8 февраля, Глава государства сделал заявление в связи с событиями в Жамбылской области.
Создана Правительственная комиссия по ликвидации последствий событий в Кордайском районе Жамбылской области.
Подробности конфликта в Кордайском районе Жамбылской области рассказал восьмого февраля на брифинге в СЦК министр внутренних дел РК Ерлан Тургумбаев.
Вчера МВД РК сообщило о том, что число погибших в конфликте в Кордайском районе достигло 10 человек.
Правительственная комиссия встретилась с жителями четырех сел Кордайского района.
Ночью поступила первая гуманитарная помощь для сельчан, которые остались без крова.
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