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    Правительственная делегация направится в Москву для обсуждения вопросов закупа российской вакцины – Президент РК

    12 Августа 2020, 14:45

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Глава государства Касым-Жомарт Токаев направил поздравительную телеграмму Президенту Российской Федерации Владимиру Путину по случаю регистрации первой в мире вакцины против коронавирусной инфекции COVID-19, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

    «Данное событие подтверждает высокий потенциал и авторитет российской науки, а также ведущую роль России в борьбе с этой глобальной угрозой. Благодарны Вам за неизменную поддержку Казахстана в это сложное для всего мира время, в том числе за направление гуманитарной помощи и врачей, внесших весомый вклад в улучшение санитарно-эпидемиологической ситуации в нашей стране», — отметил Президент Казахстана.

    Касым-Жомарт Токаев высоко оценил эффективное взаимодействие Казахстана и России в данной сфере.

    «Во второй половине августа в Москву направится правительственная делегация для обсуждения вопросов закупа российской вакцины», — информировал Глава государства.

    Напомним, 11 августа 2020 года сообщалось, что Россия первой в мире зарегистрировала вакцину от коронавируса.


    Автор:

    Президент Казахстана Наука Акорда Россия
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