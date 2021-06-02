Правительственная делегация Казахстана посетила Россию с рабочим визитом

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Российскую Федерацию с рабочим визитом посетила делегация Правительства Республики Казахстан во главе с заместителем Премьер-Министра РК Романом Скляром, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Премьер-Министра РК.

В ходе встречи с заместителем председателя Правительства РФ Маратом Хуснуллиным обсуждены вопросы реализации совместных проектов в дорожной сфере, реконструкции пунктов пропуска через границу.

Стороны также приняли решение проработать вопросы об унификации строительных норм и правил Казахстана и России, что позволит повысить экономическую эффективность проектных решений в строительстве.

Участники встречи озвучили взаимную приверженность принципам взаимовыгодного экономического сотрудничества, реализации совместных мер по созданию дополнительных возможностей с целью более тесной работы в промышленной, торгово-экономической, инвестиционной сферах. Отмечена эффективность и востребованность межправительственного диалога между Казахстаном и Россией и достигнута договоренность поддерживать высокую динамику взаимных контактов.

В рамках визита Роман Скляр также выступил на Пленарной сессии Съезда Союза машиностроителей России. В своем докладе заместитель Премьер-Министра РК выразил уверенность, что укрепление казахстанско-российской промышленной кооперации окажет позитивное влияние на развитие отрасли машиностроения.

