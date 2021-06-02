РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    10:06, 02 Июнь 2021 | GMT +6

    Правительственная делегация Казахстана посетила Россию с рабочим визитом

    None
    None
    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Российскую Федерацию с рабочим визитом посетила делегация Правительства Республики Казахстан во главе с заместителем Премьер-Министра РК Романом Скляром, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Премьер-Министра РК.

    В ходе встречи с заместителем председателя Правительства РФ Маратом Хуснуллиным обсуждены вопросы реализации совместных проектов в дорожной сфере, реконструкции пунктов пропуска через границу.

    Стороны также приняли решение проработать вопросы об унификации строительных норм и правил Казахстана и России, что позволит повысить экономическую эффективность проектных решений в строительстве.
    Участники встречи озвучили взаимную приверженность принципам взаимовыгодного экономического сотрудничества, реализации совместных мер по созданию дополнительных возможностей с целью более тесной работы в промышленной, торгово-экономической, инвестиционной сферах. Отмечена эффективность и востребованность межправительственного диалога между Казахстаном и Россией и достигнута договоренность поддерживать высокую динамику взаимных контактов.
    В рамках визита Роман Скляр также выступил на Пленарной сессии Съезда Союза машиностроителей России. В своем докладе заместитель Премьер-Министра РК выразил уверенность, что укрепление казахстанско-российской промышленной кооперации окажет позитивное влияние на развитие отрасли машиностроения.

    Теги:
    Правительство РК Международная деятельность Главная Россия Интеграция и партнерство
    Сейчас читают
    Сегодня, 16:37
    Более 328 тысяч человек не уплатили транспортный налог в Казахстане
    Сегодня, 16:16
    Палец с ноги на руку пересадили ребенку в Алматы
    Сегодня, 16:10
    В Австралии сентябрь стал самым засушливым за всю историю наблюдений с 1900 года
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!