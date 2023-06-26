Правила жертвоприношения на Курбан айт озвучили в ДУМК

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Необходимые условия совершения жертвоприношения (ваджиб) на Курбан айт озвучил начальник отдела пропаганды ДУМК Батыржан Мансуров на брифинге в СЦК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Курбан айт – великий праздник мусульман. В этот великий праздник мусульмане собираются в мечети с раннего утра и начинают общую молитву. После молитвы мусульмане совершают свои жертвоприношения, поздравляют, угощают близких и родных. Поэтому священный Курбан айт – великий праздник, приближающий ко Всевышнему Аллаху и показывающий благополучие и единство мусульманской уммы», - сказал Батыржан Мансуров.

По данным ДУМК, в соответствии с шариатом во время совершения жертвоприношения необходимо соблюдать следующие правила:

1. Быть в здравом уме;

2. Достижение совершеннолетия;

3. Быть мусульманином;

4. Не быть на пути вовремя Курбан айт;

5. Иметь деньги в размере нисаф сверх основных потребностей.

Сумма нисафа составляет 85 граммов золота или денег, равных его стоимости. Для того чтобы жертвенный скот соответствовал ваджибу, как и в случае с закятом, не обязательно, чтобы животное достигло суммы нисаф в возрасте одного года. Во время жертвоприношения вы должны сделать намерение. Потому что животных закалывают для поклонения. Бедный мусульманин может принести жертву, даже если у него нет средств нисафа. Принесенное в жертву животное будет в качестве нафиль курбана.

Время совершения жертвоприношения

Время совершения жертвоприношения начинается после Курбан айт намаза в первый день Курбан айт и продолжается незадолго до вечерней молитвы третьего дня Курбан айт. Человек, который не может пойти на праздничную молитву по какой-либо серьезной шариатской причине и не совершил праздничную молитву, может принести жертву по истечении времени совершения молитвы. Скот, забитый до праздничной молитвы, не считается жертвой.

Животные для курбана

Курбан может быть из трех видов животных: овцы и козы; коровы, быки и буйволы; верблюды. Предпочтительным считается приношение в жертву барана и козла. Овцы и козы должны достичь годовалого возраста, крупнорогатый скот – двухлетнего, а верблюды – пятилетнего. Но если ягненок в шестимесячном возрасте наберет вес годовалого, то разрешается его жертвоприношение. Козы должны достичь годовалого возраста. Одна овца (или баран) или одна коза (или козел) приносятся в жертву от имени одного человека. А крупнорогатый скот и верблюд могут быть принесены в жертву как одним человеком, так и от имени семи человек одновременно.

Недопустимые недостатки при выборе жертвенного животного:

- Слепота на один или оба глаза;

- Хромота, не позволяющая животному самостоятельно дойти до места забоя;

- Оба или одно ухо отрезано полностью до основания;

- Отсутствует большинство зубов;

- Отсутствие (отпадение) сосков на вымени;

- Сломаны рога или один рог до основания;

- Крайнее истощение и слабость животного;

- Врожденное отсутствие уха или хвоста;

Если у жертвенного животного обнаруживается один из указанных недостатков, или если купленное животное умирает, мусульманин должен купить другое животное, пригодное для жертвоприношения. Если малоимущий человек, который намеревается принести жертву, имеет недостаток в купленной жертве, он приносит в жертву это животное. Даже бедный человек, от которого не требуется жертвоприношение, может купить животное с дефектами и принести его в жертву. Потому что его жертва считается нафиль курбаном.

«Уважаемый джамаат! В Шариате нет обязательств, которых человек не может себе позволить. Поэтому человеку не обязательно совершать жертвоприношение, если у него нет необходимых условий для совершения упомянутого выше жертвоприношения, если у него недостаточно денег для достижения суммы нисафа. Но если у человека есть все возможности, то ему желательно принести жертвоприношение. Достопочтенный Пророк (мир ему и благословение Аллаха) сказал: «Если кто-либо, имея возможность, не совершил жертвоприношение, пусть не приближается к тому месту, где мы совершаем молитву!» (ибн Мажа).

Пусть Всевышний Аллах примет жертвы, принесенные мусульманской уммой в эти дни и вознаградит их за каждое доброе дело! С праздником Курбан айт!» - заключил Батыржан Мансуров.