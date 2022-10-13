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    Правила выгула животных рассмотрят в Алматы

    13 Октября 2022, 12:31

    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы до конца года рассмотрят правила содержания и выгула животных, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Жительница Ауэзовского района на встрече с акимом города заявила, что в 10-11 микрорайонах нет достаточного освещения.

    «Детей из школы приходится встречать, потому что вечером темно и много бродячих собак. Из-за собак страшно на улицу выходить», - обратилась женщина к акиму.

    Глава мегаполиса Ерболат Досаев ответил, что в 11 микрорайоне завершается капитальный ремонт дворов. Подключение наружного освещения предусмотрено по завершению ремонта.

    «Что касается вопроса бродячих животных, проблема серьезная. Случаи нападения собак на людей, к сожалению, участились. Городу нужны единые правила содержания и выгула собак. Акимат собирается внести в маслихат предложение по поводу отлова животных. Надеемся, что до конца года такой документ будет принят и с нового года этих проблем уже не будет», - сказал Ерболат Досаев.

    Летом алматинцы также поднимали проблему бродячих собак в городе.


    Автор:

    Еламан Турысбеков

    Алматы Общество Животные Ерболат Досаев
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