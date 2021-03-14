Правила въезда в Турцию меняются с 15 марта

СТАМБУЛ. АНАДОЛУ – КАЗИНФОРМ - Начиная с 15 марта, лица, прибывающие в Турцию из-за рубежа, должны будут заполнить въездные анкеты в электронном формате. Ранее эти анкеты заполнялись на бумаге у стоек паспортного контроля, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на агентство «Анадолу».

В анкете прибывающим необходимо указать свои основные данные и адрес, по которому они будут проживать в Турции.

Электронные анкеты можно будет заполнить на сайте Минздрава Турции - register.health.gov.tr.

«Форма должна быть заполнена за 72 часа до отправки в путь. Благодаря этим данным, Вы в период пребывания в Турции сможете получать информацию о ситуации с коронавирусом (COVID-19) в стране, обезопасить себя и близких. Каждый заполнивший анкету получит уникальный код, по которому власти Турции смогут связаться с человеком в случае необходимости. В этой связи важно указать верные данные. Наличие анкеты в базе будут проверять на границе. В случае, если форма не заполнена или заполнена неверно, прибывающие лица могут столкнуться со штрафами. Кроме того, им могут отказать во въезде», - сообщается на сайте Минздрава.

Лица, путешествующие транзитом, могут не заполнять анкету.



