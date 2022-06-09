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    Правила установки камер видеонаблюдения утвердят в Алматы

    9 Июня 2022, 12:55

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В городе Алматы утвердят правила установки видеокамер и проведения мониторинга видеонаблюдения в местах массового скопления граждан. Об этом сообщил министр индустрии и инфраструктурного развития РК Каирбек Ускенбаев, представляя поправки в законодательство по вопросам энергосбережения в Сенате, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Для обеспечения безопасности граждан, предложено утверждение Правил установки видеокамер и проведения мониторинга видеонаблюдения в местах массового скопления граждан при наличии согласия собственников, что позволит обеспечить максимальный охват видеомониторингом территорий мегаполиса», - сказал Каирбек Ускенбаев.

    По данным МИИР, на сегодня в городе установлено 1103 камеры акимата. В 2022 году будет установлено дополнительно 3050 камер, 15 тыс. камер частных организаций. Предлагаемые правила мониторинга будут предусматривать интеграцию всех камер города в общую Единую систему видеомониторинга для экономии средств бюджета.

    Ранее сообщалось, что с помощью 12 тыс. камер, подключенных к ЦОУ, в прошлом году раскрыто 1,5 тыс. преступлений, выявлено 800 тыс. административных правонарушений.

    Автор:

    Серик Сабеков

    Энергетика Алматы Безопасность МИИР РК
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