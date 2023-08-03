Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 461.71 eur/kzt 501.69

    rub/kzt 4.95 cny/kzt 63.31
Прогноз погоды
Астана+29+31℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Другие государственные органы

    Правила учета собак и кошек вступают в силу с 1 сентября в Казахстане

    3 Августа 2023, 11:03

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Правила учета вступает в силу с 1 сентября 2023 года, в которых предусмотрен обязательный учет собак и кошек, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Минэкологии.

    В соответствии с пунктом 2 статьи 11 Закона, учет домашних животных осуществляется государственными ветеринарными организациями, созданными местными исполнительными органами (МИО), физическими или негосударственными юридическими лицами, осуществляющими лечебно-профилактическую предпринимательскую деятельность в области ветеринарии.

    При этом, МИО самостоятельно определяет поставщика информационной системы по учету животных в соответствии с законодательством о государственных закупках, в этой связи по вопросам доработки функционала баз данных граждане вправе обращаться в МИО.

    Вместе с тем, согласно законодательства, владелец или ответственное лицо животного самостоятельно определяет изделие (средство) учета, при этом к изделиям (средствам) учета домашних животных относятся болюсы, чипы и другие изделия (средства).

    За нарушение норм учета статьей 407-2 Кодекса Республики Казахстан «Об административных правонарушениях» предусмотрен соответствующий штраф.

    Автор:

    Махаббат Сыздыкова

    Общество Минэкологии Животные
    Новости по теме
    Новости по теме
    Когда нашу границу будут охранять казахские тазы и тобет
    Мужчина избивал собак палкой с гвоздями в Атырау
    Бесплатно зарегистрировать своих кошек и собак могут жители Астаны
    Казахские тазы впервые в истории будут официально представлены на Всемирной выставке собак в Женеве
    Популярное
    1 Сделать казахский язык основным средством общения планирует алматинка
    2 Движение перекрыли на участках нескольких улиц в Астане
    3 На какую помощь могут рассчитывать мамы в Казахстане: ипотеки и жилищные программы
    4 Политический гороскоп: кто из акимов ни Рыба, ни Овен
    5 Более ста скважин для снабжения аграриев водой пробурили в Жамбылской области