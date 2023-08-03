Правила учета собак и кошек вступают в силу с 1 сентября в Казахстане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Правила учета вступает в силу с 1 сентября 2023 года, в которых предусмотрен обязательный учет собак и кошек, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Минэкологии.

В соответствии с пунктом 2 статьи 11 Закона, учет домашних животных осуществляется государственными ветеринарными организациями, созданными местными исполнительными органами (МИО), физическими или негосударственными юридическими лицами, осуществляющими лечебно-профилактическую предпринимательскую деятельность в области ветеринарии.

При этом, МИО самостоятельно определяет поставщика информационной системы по учету животных в соответствии с законодательством о государственных закупках, в этой связи по вопросам доработки функционала баз данных граждане вправе обращаться в МИО.

Вместе с тем, согласно законодательства, владелец или ответственное лицо животного самостоятельно определяет изделие (средство) учета, при этом к изделиям (средствам) учета домашних животных относятся болюсы, чипы и другие изделия (средства).

За нарушение норм учета статьей 407-2 Кодекса Республики Казахстан «Об административных правонарушениях» предусмотрен соответствующий штраф.