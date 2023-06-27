Правила регистрации прав на недвижимое имущество изменятся в Казахстане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Техпаспорт, составляемый по результатам государственного технического обследования недвижимого имущества, теперь называется кадастровый паспорт объекта недвижимости, передает МИА «Казинформ».

Минюстиции РК внес изменения в «Правила проведения систематической регистрации прав на недвижимое имущество в правовом кадастре».

С 1 июля при осуществлении учетной регистрации ранее возникших прав на первичные и вторичные объекты кадастровый паспорт объекта недвижимости правообладателем не представляется.

«Государственное техническое обследование при проведении систематической регистрации осуществляется безвозмездно Государственной корпорацией «Правительство для граждан», к компетенции которой отнесен государственный технический учет по месту нахождения объекта недвижимости», - говорится в тексте приказа.