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    Правила регистрации прав на недвижимое имущество изменятся в Казахстане

    27 Июня 2023, 11:40

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Техпаспорт, составляемый по результатам государственного технического обследования недвижимого имущества, теперь называется кадастровый паспорт объекта недвижимости, передает МИА «Казинформ».

    Минюстиции РК внес изменения в «Правила проведения систематической регистрации прав на недвижимое имущество в правовом кадастре».

    С 1 июля при осуществлении учетной регистрации ранее возникших прав на первичные и вторичные объекты кадастровый паспорт объекта недвижимости правообладателем не представляется.

    «Государственное техническое обследование при проведении систематической регистрации осуществляется безвозмездно Государственной корпорацией «Правительство для граждан», к компетенции которой отнесен государственный технический учет по месту нахождения объекта недвижимости», - говорится в тексте приказа.

    Автор:

    Зифа Хабирова

    Минюст Жилье Недвижимость
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