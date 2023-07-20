Правила прохождения техосмотра изменились в Казахстане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В Казахстане изменились правила прохождения техосмотра, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу АО «Национальные информационные технологии».

«Теперь диагностические карты технического осмотра, по которым обнаружены нарушения и признаки проведения фиктивного техосмотра, будут аннулированы. При аннулировании диагностической карты, владельцу авто будет направлено SMS-сообщение от 1414 о необходимости повторного прохождения технического осмотра», - пояснили в АО «НИТ».

Аннулирование диагностической карты выполняется оператором единой информационной системы «Техосмотр» и рабочей группой во время мониторинга поступающих данных в систему. Изменения связаны с внесенными изменениями и дополнениями в Правила организации и проведения обязательного техосмотра транспортного средства.