Правила приема на службу в правоохранительные органы изменятся в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Заместитель Генерального прокурора РК Асет Чиндалиев рассказал о запланированных в рамках законодательства изменениях правил приема на службу в правоохранительные органы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«За годы независимости сформирована правоохранительная система страны, проведены значительные реформы. В 2011 году принят специальный Закон о правоохранительной службе. Этим законом были унифицированы вопросы социального, правового и иного обеспечения работников, утверждены общие стандарты. Тем не менее, все еще есть вопросы, которые необходимо урегулировать. В частности, необходимо сделать кадровые процессы и требования к персоналу едиными для всех органов. В том числе вопросы поощрения, наложения взыскания, присвоения званий, перевода из специальных органов, аттестации работы сотрудников», - сказал Асет Чиндалиев на пленарном заседании Мажилиса.

По его словам, в этих целях разработан законопроект «О внесении изменений и дополнения в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам совершенствования порядка прохождения правоохранительной службы».

«Первый вопрос – оптимизация порядка приема на службу. В 2019 году при поддержке депутатов были внесены поправки в закон и введен новый порядок подготовки кадров для низовых должностей. Сейчас молодые специалисты должны в обязательном порядке заканчивать правоохранительные академии, чтобы попасть на нижестоящие должности. Что касается средних и высших должностей, то на них могут быть приняты судьи, бывшие сотрудники правоохранительных и специальных органов на государственной и военной службе. Они принимаются по конкурсу и во внеконкурсном порядке», - отметил спикер.

«По этому вопросу законопроект предлагает ряд изменений. По конкурсу в основном в старшие и начальствующие составы назначаются лица, имеющие достаточный опыт. Нет особой необходимости их стажировать, поэтому законопроект предлагает отменить стажировку для назначаемых по конкурсу. А спецпроверка будет проходить после конкурса. Эти поправки позволят ускорить процесс приема на службу необходимых специалистов», - заключил А. Чиндалиев.