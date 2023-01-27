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    Правила предоставления служебного жилья изменят для военнослужащих в РК

    27 Января 2023, 10:41

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В Министерстве обороны Казахстана подготовили новую редакцию правил заключения и продления договора найма служебного жилья Вооруженных сил РК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Проект приказа опубликован на сайте «Открытые НПА» и предусматривает альтернативу оказания услуг на бумажном носителе.

    Если раньше подать заявление можно было только в цифровом формате, то теперь можно будет это сделать в бумажном варианте. Рапорт (заявление) будет принимать и регистрировать отделение документационного обеспечения услугодателя в день его обращения. После регистрации копия рапорта (заявления) передается услугополучателю с проставлением штампа, входящего номера и даты регистрации.

    Также в документе опубликована форма бумажного варианта рапорта (заявления).

    «Проектом предусмотрено оказание государственной услуги на бумажных носителях через районные эксплуатационные части Минобороны РК путем обращения военнослужащих, и лиц уволенных с воинской службы, а также гражданского персонала. Проект приказа предусматривает включение альтернативы оказания государственной услуги через услугодателя с целью приведение в соответствие с нормативно правовыми актами по предоставлению договора найма служебного жилища и подтверждающих документов на бумажных носителях», - говорится в обосновании.

    Публичное обсуждение документа продлится до 9 февраля текущего года.

    Автор:

    Анеля Касымова

    Жилье Минобороны РК Вооруженные силы
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