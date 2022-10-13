13 Октября 2022, 13:12

Правила пребывания в РК нарушили 102 иностранца в Павлодарской области

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ – В регионе наказаны девять работодателей за привлечение рабочей силы из-за границы с нарушением законодательства Республики Казахстан, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Для профилактики незаконной миграции с 10 октября на территории Павлодарской области проводится оперативно-профилактическое мероприятие «Нелегал». В ходе проведения данного мероприятия полицейские пресекли 153 правонарушения, в том числе 102 иностранца наказаны за нарушение правил пребывания в стране», - сообщили журналистам в департаменте полиции Павлодарской области.

По данным стражей порядка, за привлечение иностранной рабочей силы с нарушением законодательства Республики Казахстан наказаны девять работодателей.

«Помещено в приемник-распределитель два иностранца, задержанных без документов, удостоверяющих личность. Сокращены сроки пребывания в стране 71 иностранного гражданина. Судами приняты меры о выдворении за пределы страны в отношении 14 иностранных граждан», - сообщил начальник управления миграционной службы департамента полиции Павлодарской области Даулет Искаков.

10 октября в городе Павлодаре, в строящемся доме по улице Баян Батыра, миграционная служба задержала шестерых граждан Республики Узбекистан, которые работают строителями без соответствующего разрешения. Иностранцы привлечены к ответственности по статье 517 части 5 КРКоАП, а работодатель - по статье 519 КРКоАП.

Операция «Нелегал» продлится до 18 октября.