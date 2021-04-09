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    Правила посещения мечети объяснил главный имам Нур-Султана

    9 Апреля 2021, 12:50

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Главный имам города Нур-Султана Ерболат Жусупов объяснил правила посещения мечети жителями и гостями столицы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Город Нур-Султан находится в «красной» зоне, поэтому разъясню правила посещения мечети. Пятикратный намаз каждый должен читать раздельно. Мечети будут открытыми. Каждый может отдельно совершить богослужение. Обязательно нужно соблюдать социальную дистанцию не менее двух метров. Особое внимание нужно обратить на это. Каждый, кто находится в мечети, должен носить маску. Это один из главных вопросов, стоящих на повестке дня», - сказал имам.

    По его словам, работа по раздаче корзин на ауызашар будет проводиться совместно с акиматом.

    «Соблюдающим пост по возможности нужно организовать доставку корзин на ауызашар. Духовное управление мусульман Казахстана дало такое задание. В этой связи мы совместно с акиматом будем привлекать волонтеров к раздаче корзин на ауызашар. Посещающим мечети будем напоминать о том, что после богослужения нужно сразу же покидать здание. Рекомендуем пожилым людям, молодым совершать богослужение дома. Отмечу, что тарауих намаз не будет читаться вместе с джамаатом», - добавил главный имам столицы.

    Автор:

    Арайлым Мұрат

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