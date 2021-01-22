Правила по использованию пенсионных накоплений на лечение подготовят до конца января

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В «Отбасы банке» рассказали, когда будут доступны правила по использованию пенсионных накоплений на лечение, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«По лечению пока мы согласились только выполнять функции единого оператора. Поэтому в постановлении Правительства четко прописано, что по лечению все платежи будут проходить через спецсчета в «Отбасы банке».

Известно, что они вступят в действие до конца месяца. Сейчас у них согласно процедурам внутренним нормативным идет обсуждение с госорганами. Потом будет регистрация приказа Министерства здравоохранения в Министерстве юстиции. Они висели в общем доступе на сайте, их уже обсудили», - сказала председатель правления «Жилищный строительный сберегательный банк «Отбасы банк» Ляззат Ибрагимова в ходе онлайн-брифинга в СЦК.

«В принципе, все видели, что там есть редкие виды заболеваний, лечение их, лечение взрослых стоматологических услуг. Достаточно широкий спектр, который позволяет взрослым людям значительно улучшить свое здоровье», - добавила Л. Ибрагимова.

Ранее в ходе брифинга председатель правления «Жилищный строительный сберегательный банк «Отбасы банк» прокомментировала запрет при снятии части пенсионных накоплений на приобретение жилья между родственниками.

Напомним, что 23 января 2021 года АО «Жилищный строительный сберегательный банк «Отбасы банк» - уполномоченный оператор по целевому использованию единовременных пенсионных выплат из Единого накопительного пенсионного фонда на цели улучшения жилищных условий и оплаты лечения - запускает онлайн-платформу для принятия заявок на использование пенсионных накоплений.