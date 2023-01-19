Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 464.34 eur/kzt 504.64

    rub/kzt 6.76 cny/kzt 68.78
Прогноз погоды
Астана-13-15℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Образование

    Правила отработки для выпускников программы «Болашак» планируют изменить в РК

    19 Января 2023, 14:30

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – На сайте «Открытые НПА» опубликованы предлагаемые изменения в правила предоставления отсрочки исполнения обязательств для стипендиатов программы «Болашак», передает корреспондент МИА «Казинформ».

    В опубликованном проекте приказа правила дополняются подпунктами 5, 6, 7 и 8. Таким образом, вопрос о предоставлении стипендиату отсрочки исполнения обязательств по осуществлению отработки будет выноситься на рассмотрение комиссии в следующих случаях:

    1) лечения заболевания, препятствующего осуществлению трудовой деятельности;

    2) сопровождения супруга или супруги, обучающихся за рубежом;

    3) сопровождения супруга или супруги, являющихся государственными или военнослужащими, и направленными на временную работу или прохождение службы за рубежом;

    4) беременности, а также при наличии на воспитании ребенка (детей) в возрасте до трех лет;

    5) продолжения академического обучения по программе докторантуры, за исключением обучения в рамках программы «Болашак» в соответствие с пунктом 8 Правил отбора;

    6) прохождения производственной стажировки при завершении Стипендиатом академического обучения за рубежом в текущем году в организациях, входящих в мировые рейтинги лучших организаций мира («Fortune Global 500», «Forbes Global 2000», «Forbes Top 100 Digital Companies»), согласно последним публикациям рейтингов на момент обращения Стипендиата о предоставлении отсрочки исполнения обязательств по отработке не более 12 месяцев;

    7) международных организациях Организации Объединенных Наций, находящихся за пределами Республики Казахстан не более 12 месяцев;

    8) прохождения постдокторантуры по полученной специальности сроком не более 12 месяцев.

    «Отсрочка исполнения обязательств по осуществлению отработки предоставляется однократно в случаях, указанных в подпунктах 5, 6, 7 и 8 настоящего пункта правил», - говорится в документе.

    Проект приказа будет на публичном обсуждении до 25 января 2023 года.

    Автор:

    Анеля Касымова

    Образование Болашак
    Новости по теме
    Новости по теме
    Последний звонок пройдет для казахстанских школьников 1 июня
    Услуги образования в Казахстане подорожали на 14,5% за год
    Проект Bilim All улучшил показатели успеваемости в сельских школах Актюбинской области
    Новые требования к школьной форме разъяснили в Алматы
    Популярное
    1 Николай Дычко назначен акимом Павлодарского района
    2 Мейрам Кожухов назначен акимом Караганды
    3 Сабит Оспанов назначен акимом Абайского района Карагандинской области
    4 Руслан Кенжебеков назначен акимом Актогайского района Карагандинской области
    5 Жандарбек Туребеков назначен руководителем аппарата акима Экибастуза
    Новости партнеров