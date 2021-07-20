Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 445.99 eur/kzt 486.53

    rub/kzt 5.78 cny/kzt 64.16
Прогноз погоды
Астана+15+17℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Интеграция и партнерство

    Правила определения страны происхождения промтоваров для госзакупок изменили в ЕАЭС

    20 Июля 2021, 14:43

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Решением Совета Евразийской экономической комиссии внесены изменения в Правила определения страны происхождения отдельных видов товаров для целей государственных закупок. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ЕЭК.

    В соответствии с поручением Евразийского межправительственного совета от 4 декабря 2020 года № 18 Комиссия по итогам работы с уполномоченными органами и бизнесом государств Евразийского экономического союза приняла условия производства по товарам отрасли «автомобилестроение». При выполнении этих условий товар будет считаться произведенным в ЕАЭС. Условия производства предусматривают в том числе кооперационный принцип производства автокомпонентов.

    Изменения также коснулись пункта 18 правил – закреплена необходимость предоставления сведений о количестве начисленных баллов за выполнение условий производства, а также указания даты окончания срока действия акта экспертизы для автоматического определения в евразийском реестре статуса реестровой записи, например, «активная запись» или «истек срок действия акта».

    Помимо внесения изменений в приложение № 1 к правилам, Комиссия на основании предложений государств ЕАЭС сформировала перечень продукции, для которой в последующем будет рассмотрена возможность разработки общих условий производства (после согласования со сторонами).

    По словам министра по конкуренции и антимонопольному регулированию ЕЭК Армана Шаккалиева, по мере готовности новые условия производства будут вноситься на рассмотрение Совета Комиссии для их включения в приложение № 1. «Это будет определять фронт нашей совместной работы в будущем», – резюмировал министр.

    Напомним, ранее решениями Совета Комиссии от 23 апреля 2021 года № 46 и от 18 мая 2021 года № 55 приложение № 1 к правилам уже дополнено условиями производства по тракторам для сельского хозяйства и двум видам свинцовых аккумуляторов.

    Автор:

    Ринат Дусумов

    Промышленность Экономика ЕАЭС
    Новости по теме
    Новости по теме
    Товарооборот Казахстана со странами ЕАЭС увеличился на 11,6%
    Акимов наказали за незаконные действия при проведении госзакупок в Костанайской области
    Популярное
    1 Скончалась 23-летняя костанайская параспортсменка Малика Мухтарова
    2 Знаменитые каменные шары долины Торыш похитили в Мангистау
    3 Футболист «Кайрата» получил тяжелую травму и попал в реанимацию
    4 Новая детская площадка открылась в Таразе
    5 Заморозки ожидаются на севере и востоке Казахстана
    Новости партнеров