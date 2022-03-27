Правила оперирования материальными ценностями госматрезерва будут изменены

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Правила оперирования материальными ценностями в Казахстане претерпят изменения. Об этом сообщил Премьер-министр РК Алихан Смаилов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Выпуск материальных ценностей из государственного материального резерва в порядке разбронирования для принятия мер по предупреждению и ликвидации чрезвычайной ситуации социального характера и ее последствий осуществляется по решению государственных органов по предупреждению и ликвидации чрезвычайной ситуации социального характера по согласованию с уполномоченным органом в области государственного материального резерва в порядке, определяемом Правительством Республики Казахстан», - написал Алихан Смаилов в своем ответе на депутатский запрос.

По его словам, в настоящее время Министерством по чрезвычайным ситуациям прорабатывается внесение изменения в Правила оперирования материальными ценностями государственного материального резерва (утверждены постановлением Правительства Республики Казахстан от 31 июля 2014 года 860), в части определения однодневного срока для принятия решения государственными органами (МВД, МО, КНБ) о выпуске материальных ценностей из государственного материального резерва при чрезвычайной ситуации.