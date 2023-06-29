Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 443.84 eur/kzt 483.47

    rub/kzt 4.9 cny/kzt 61.28
Прогноз погоды
Астана
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Здравоохранение

    Правила оказания травматологической помощи могут изменить в Казахстане

    29 Июня 2023, 17:06

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Министр здравоохранения РК Ажар Гиният выразила готовность внести изменения в правила оказания травматологической помощи населению, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    В рамках панельной сессии Республиканского форума депутатов маслихатов всех уровней партии AMANAT, министру напомнили, что травмпункты не имеют права существовать при населенном пункте с населением меньше 150 тысяч человек.

    «К примеру, в Рудном не должно быть травмпункта. Стоит вопрос об обоснованности этого стандарта», - обратились депутаты к главе Минздрава.

    «Да, есть приказ. Это не значит, что нет травмпунктов и не оказывается помощь. Функцию травматологического пункта осуществляет приемный покой городских больниц. В приказе так и написано – из-за того, что население малое, нагрузки нет, приемный покой осуществляет эти услуги и идет оплата. Но если ведущие НИИ травматологии и ортопедии сейчас изучат и поддержат предложение, я готова внести изменения и дополнения и мы вместе с вами приказ об оказании травматологической помощи пересмотрим», - ответила А. Гиният.

    Автор:

    Азамат Сыздыкбаев

    Минздрав РК Здравоохранение
    Новости по теме
    Новости по теме
    В ВКО начато строительство новых медицинских объектов
    Решить проблему очередности в поликлиниках поручил до 20 июля аким СКО
    Как обезопасить себя от отравления арбузом
    НПП «Атамекен» и Минздрав РК обсудили развитие фармацевтической промышленности в Казахстане
    Популярное
    1 Дожди и усиление ветра ожидаются в Казахстане
    2 Александр Бублик снялся с матча Уимблдона-2023
    3 Прожить месяц на минимальную зарплату - столичный блогер проводит эксперимент
    4 Елена Рыбакина сыграет с Кэти Бултер за выход в 1/8 финала Уимблдона-2023
    5 Сколько заработал первая ракетка Казахстана за исторический результат на Уимблдоне