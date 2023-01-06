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    Правила льготного микрокредитования молодежи утвердили в РК

    6 Января 2023, 18:14

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В целях реализации поручения Главы государства Министерством труда и социальной защиты населения РК (далее – МТСЗН) утверждены правила льготного микрокредитования для молодых людей в рамках национального проекта по развитию предпринимательства на 2021-2025 годы, вступившие в силу с 1 января 2023 года, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства труда и социальной защиты населения Республики Казахстан.

    Правилами предусмотрено предоставление на конкурсной основе микрокредитов для молодых людей в возрасте с 21 года до 35 лет, желающих начать предпринимательскую деятельность, либо занимающихся предпринимательством.

    Кредиты будут выдаваться через АО «Аграрная кредитная корпорация». Номинальная ставка вознаграждения – не более 2,5 % годовых. Максимальная сумма займа – до 5 млн тенге, с обязательным условием наличия залогового обеспечения.

    Срок кредитования составляет до пяти лет для любых целей, за исключением животноводства. Для этого направления деятельности – до семи лет.

    Также предусмотрен льготный период по погашению основного долга и вознаграждения, который составляет не более 1/3 (одной трети) продолжительности срока микрокредитования.

    В настоящее время МТСЗН ведется работа по:

    - заключению кредитных договоров с местными исполнительными органами;

    - заключению договора поручения местных исполнительных органов с АО «Аграрная кредитная корпорация»;

    - созданию региональных комиссий по рассмотрению бизнес-проектов.

    О начале приема заявок на получение микрокредита и адресах офисов, куда необходимо обратиться, будет сообщено дополнительно.
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