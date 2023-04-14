Правила кибербезопасности распространят на абсолютное большинство землян

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Современная жизнь крепко увязана с интернетом и средствами коммуникации. В последние годы мы наблюдаем рост геополитической напряжённости, на этом фоне растет и число сообщений о кибервзломах разного масштаба - они случаются с пугающей регулярностью. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на euronews.

Миллиарды под охраной

Безопасность в таких условиях - больше, чем крепкие замки на дверях. Для руководства крупных компаний охрана бизнеса становится сложной и многогранной задачей. Специалисты сообщают, что к исходу 2023 года государственные правила регулирования частной жизни и данных коснутся более 5 миллиардов жителей Земли.

Их исполнение может потребовать сложного и исчерпывающего планирования. Неслучайно: нормативные акты, требующие гарантий прав потребителей в плане, к примеру, приватности, охватывают бизнес, который в совокупности обеспечивает более 70% мирового ВВП процентов мирового ВВП.

Но насколько безопасны сегодня наши крупнейшие компании? Аугусто Корильони, эксперт по кибербезопасности и партнёр компании SBS - на передовой борьбы с цифровыми угрозами. Он рассказал Еuronews, с чем ежедневно приходится сталкиваться руководителям бизнеса и их командам. «В целом, кибербезопасность достаточно надежна, хотя надо помнить, что виртуальное пространство безгранично. Возвращаясь в повседневную жизнь, мы признаем: да, каждый день происходят тысячи атак и различных неприятных инцидентов. Есть и такие, которые фиксируются властями, компаниями, но пользователям об этом не сообщают, чтобы избежать паники, дезинформации. Важно понимать, что есть и другой тип взломов, когда злоумышленники проникают в вашу систему, ведут себя там тихо в ожидании нужной им информации», - комментирует Корильони.

Безопасность как международный проект

Правительства также играют важную роль в обеспечении нашей безопасности. Euronews побеседовал с коммодором ВВС Великобритании Марком Биггадайком, он вместе с коллегами из разных стран занимался подготовкой к проведению прошлогоднего чемпионата мира по футболу в Катаре. «Привлекая другие страны - США, Италию, Францию, Турцию и Пакистан, мы смогли хорошо сработаться, - рассказал Биггдайк нашему каналу. - Катар был очень гостеприимным и открытым, и это действительно помогло выстроить эффективную стратегию по обеспечению, поддержанию безопасности и успеха мероприятия».

Биггдайк добавил, что у военных укрепляется сотрудничество со сферой IT: «Эта тенденция усиливается по мере того, как мы получаем более сложные технологии, внедряем их в наш актив. Думаю, что взаимодействие в сфере обороны - это настоящая область роста, мы очень заинтересованы в том, чтобы в качестве британских представителей работать с нашими международными союзниками и партнерами над подобными проектами».

Обеспечением безопасности на чемпионате занимался и капитан ВВС Катара Талал Буршаид. По его словам, работа заняла несколько лет. «В течение долгого времени мы сотрудничали с целым рядом глобальных партнеров по безопасности, чтобы обеспечить подготовку чемпионата мира по футболу. И вот он успешно прошел! Знания, которыми мы обменивались, полученный опыт - все это пригодится нам в будущем при проведении любых международных событий, любых спортивных мероприятий», - убежден он.

Только без паники!

Не только крупные компании и правительства должны адаптироваться к вызовам кибербезопасности. В современном виртуальном мире гражданам также следует соблюдать меры предосторожности. Лори Маклалан, представитель многомиллиардной технологической компании Launch Darkly, призывает избегать паники, так как интернет-технологии в целом хорошо защищены. «С одной стороны, люди правы, когда беспокоятся, но я знаю, что с развитием «облачных» вычислений возникла широкая палитра различных проверок, протоколов безопасности - соблюдение законов о защите данных, например. Разумеется, у пользователей есть выбор, им не нужно гнаться за всеми этими услугами. Если, скажем, 94% всех компаний сегодня используют «облако», это значит, что они опираются и на огромные наработки в сфере безопасности, встроенные в «облачные» технологии», - рассказал он.



