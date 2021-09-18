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    Правила использования пенсионных накоплений могут измениться в Казахстане

    18 Сентября 2021, 12:07

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В правила об использовании пенсионных накоплений для улучшения жилищных условий предлагается внести ряд изменений, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Соответствующий проект приказа Министерства индустрии и инфраструктурного развития РК размещен на портале «Открытые НПА».

    Согласно документу, использование единовременных пенсионных выплат для улучшения жилищных условий допускается для:

    - окончательного расчета (без оформления ипотечного жилищного займа) по гражданско-правовым сделкам, связанным с приобретением жилища в собственность по договорам купли-продажи, обмена (мены) жилища;

    - внесения первоначального взноса для получения ипотечного жилищного займа на приобретение жилища и (или) жилища с проведением ремонта в рамках одного договора банковского займа, частичного или полного погашения задолженности по ипотечному жилищному займу на приобретение жилища и (или) жилища с проведением ремонта в рамках одного договора банковского займа, рефинансирования ипотечного жилищного займа;

    - перечисления во вклад о жилищных строительных сбережениях с целью накопления, получения, частичного или полного погашения задолженности, рефинансирования ипотечного жилищного займа для приобретения жилища (в том числе ремонта в рамках одного договора банковского займа), строительства индивидуального жилого дома (включая приобретение земельного участка с целевым назначением — индивидуальное жилищное строительство или личное подсобное хозяйство);

    - приобретения жилища в рамках финансирования исламским банком, частичного, полного погашения задолженности в рамках финансирования исламским банком сделки по приобретению жилища;

    - частичного или полного погашения по договорам приватизации, купли-продажи с рассрочкой платежа, долгосрочной аренды жилища с правом выкупа, предоставленного в рамках программ жилищного строительства и антикризисных программ;

    - строительства индивидуального жилого дома (при наличии в собственности земельного участка с целевым назначением — индивидуальное жилищное строительство или личное подсобное хозяйство), в том числе с привлечением ипотечного жилищного займа, а также для частичного или полного погашения такого ипотечного жилищного займа или рефинансированного ипотечного жилищного займа;

    - на приобретение земельного участка в собственность (с целевым назначением — индивидуальное жилищное строительство или личное подсобное хозяйство) по договорам купли-продажи, обмена (мены) без оформления ипотечного жилищного займа с последующим предоставлением акта о вводе жилища в эксплуатацию;

    - оплаты стоимости жилища (квартиры) по договору о долевом участии в жилищном строительстве, зарегистрированном в установленном порядке местными исполнительными органами, в том числе для получения займов и оплаты обязательств по таким займам на приобретение жилища в строящемся объекте, на которые Единым оператором жилищного строительства предоставлена гарантия.

    Согласно проекту правил, будет расширен список близких родственников, между которыми запрещаются сделки купли-продажи жилой недвижимости с использованием единовременных пенсионных выплат из ЕНПФ.

    Публичное обсуждение документа продлится до 29 сентября.

    Автор:

    Серик Сабеков

    Жилье ЕНПФ
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