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    Правила использования электросамокатов напомнили в МВД

    16 Апреля 2023, 14:30

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В последние годы возросло количество разнообразных средств передвижения, которыми активно пользуются не только дети, но и взрослые. Это электросамокаты, гироскутеры и другие. Все пользователи таких средств передвижения являются участниками дорожного движения, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МВД РК.

    Электрический самокат — транспортное средство индивидуальной мобильности, имеющее два или три колеса. Предназначен для передвижения одного человека. Не имеет сиденья. Максимальная скорость не более 25 км/ч.

    Он должен быть оборудован передними, боковыми и задними светоотражателями. Также в электрических самокатах должны быть передние фары и задние фонари. Должно быть звуковое устройство, позволяющее предупреждать людей, находящихся поблизости.

    Полицейские напомнили правила использования электросамокатов и рекомендуемые меры безопасности:

    - нужно сохранять хороший обзор по курсу движения, не пользоваться мобильным телефоном или другими гаджетами;

    - держаться обеими руками за данное транспортное средство, следить за своей безопасностью, останавливать плавно и аккуратно;

    - не использовать средство передвижения при недостаточной освещенности и в узких пространствах, а также местах, в которых много помех и препятствий;

    - избегать участков с интенсивным движением транспорта и многолюдных мест;

    - при передвижении на электросамокате использовать шлем, а также средства защиты рук/запястий, коленей, головы и локтей;

    - не перевозить груз и, конечно же, пассажиров;

    - выбирать свою траекторию и свою скорость движения, соблюдая правила дорожного движения;

    - сообщить о своем приближении к пешеходу или велосипедисту, когда вас не видят и не слышат;

    - использовать переходы, спешившись с электрического самоката.

    «Не стоит забывать, что регулярное техническое обслуживание электрического самоката является фактором безопасности. Берегите себя и других участников дорожного движения», – отметили в МВД.

    Автор:

    Ринат Дусумов

    Безопасность Видео МВД РК
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