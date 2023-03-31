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    Правила и сроки проведения конкурса «Лучший педагог» изменят в Казахстане

    31 Марта 2023, 12:40

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Правила и сроки проведения конкурса «Лучший педагог» намерены изменить в Казахстане. Об этом говорится в соответствующем приказе Министерства просвещения, размещенном на портале Открытые НПА, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Теперь эта премия будет присуждаться в том числе учителям организаций образования независимо от форм собственности и ведомственной подчиненности (далее - организация образования).

    В старой редакции порядок присвоения звания «Лучший педагог» распространялся только на государственные организации образования.

    «Объявление о проведении I этапа конкурса размещается уполномоченным органом сферы образования в информационной системе министерства не менее чем за 30 календарных дней до начала его проведения. Отдел образования района, города (города областного, республиканского значения) публикует объявление в средствах массовой информации, распространяемых на территории района (города), а также размещает на интернет-ресурсе отдела», - говорится в новой редакции.

    Планируется поменять также время проведения конкурса. Согласно новой редакции приказа, первый этап конкурса стартует в мае этого года. Ранее прием заявок от педагогов проводился в сентябре. II этап конкурса будет организован в августе, финал - в сентябре. Итоги конкурса будут подведены в ноябре.

    «В связи с празднованием 25 октября Дня Республики и 5 октября - Дня учителя изменилась дата проведения конкурса. В связи с этим в данной норме срок проведения I этапа перенесен с сентября на май», - поясняется в приказе.

    Кроме того, на I и II этапах может измениться и порядок оценки участников. В частности, теперь кандидатам присваиваются баллы членами региональных комиссий. На основании этого определяется победитель.

    «По итогам решения региональных комиссий победителями I и II этапов конкурса становятся до 10 участников, набравших не менее 80 баллов из 100», - говорится в тексте изменений.

    Приказ будет находится на публичном обсуждении до 13 апреля.

    Автор:

    Серик Сабеков

    Образование Минпросвещения РК
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