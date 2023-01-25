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    Правила финансирования региональных изданий пересмотрят в Казахстане

    25 Января 2023, 18:54

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Министерство информации и общественного развития планирует увеличить тарифы на поддержку региональных СМИ. Об этом заявил глава ведомства Дархан Кыдырали, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Пересматриваем механизм и правила финансирования региональных изданий. Мы заинтересованы в упрощении требований государственного заказа в СМИ. В частности, известно, что тарифы на поддержку региональных СМИ не менялись с 2019 года. В связи с этим мы планируем увеличить тарифы. Данные меры позволят сформировать региональный государственный информационный заказ. Мы также надеемся, что это придаст новый импульс и окажет положительное влияние на местные СМИ», - сказал Дархан Кыдырали во время форума региональных печатных изданий.

    Министр напомнил о том, что на сегодня прошло обсуждение информационной доктрины. Также в ведомстве приступили к разработке концепции развития информационной отрасли на 2023-2030 годы.

    «Известно, что сегодня снизились тиражи газет и журналов, и читатели получают информацию в основном из интернет-ресурсов. В результате многие издания были вынуждены либо прекратить свою работу, либо резко сократить количество тиражей. Особенно во время пандемии традиционные издания претерпели серьезные изменения. Эти трудности не обошли стороной и региональные издания. Некоторые СМИ стали частными, так, в районах 159 газет перешли в частные. Но мы готовы поддержать всех, не разделяя региональные издания на частные или государственные», - проинформировал Д. Кыдырали.

    Автор:

    Акбота Кузекбай

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