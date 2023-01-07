Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 463.31 eur/kzt 486.94

    rub/kzt 6.45 cny/kzt 67.52
Прогноз погоды
Астана-30-32℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Общество

    Правила финансирования культурных мероприятий внутри страны и за рубежом утвердят в РК

    7 Января 2023, 21:42

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В Казахстане намерены утвердить правила финансирования проведения социально значимых мероприятий в области культуры и культурных мероприятий в РК и за рубежом, финансируемых за счет бюджетных средств, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Соответствующий документ размещен на портале «Открытые НПА» для публичного обсуждения.

    В частности, в документе отмечено, что настоящие Правила финансирования проведения социально значимых мероприятий в области культуры и культурных мероприятий в Республике Казахстан и за рубежом, финансируемых за счет бюджетных средств (далее – Правила), разработаны в соответствии с подпунктом 9-5) статьи 7 Закона Республики Казахстан «О культуре» и определяют порядок финансирования проведения социально значимых мероприятий в области культуры и культурных мероприятий в Республике Казахстан и за рубежом, финансируемых за счет бюджетных средств.

    Согласно правилам, обеспечение участия артистов, имеющих почетные звания, в праздничных мероприятиях и торжественных концертах, посвященных празднованиям национальных и государственных праздников будет осуществляться следующим образом:

    1. 1) Қазақстанның Еңбек Ері, Народный артист СССР, Народный артист Казахской ССР, Народный артист Казахстана до 15;

    2) Заслуженный артист Казахстана, Заслуженный деятель Казахстана, лауреат государственной премии в области литературы и искусства, обладатель нагрудного знака «Мәдениет қайраткері», обладатель нагрудного знака «Мәдениет саласының үздігі» до 10;

    3) лауреат международных конкурсов до 10;

    4) лауреат республиканских конкурсов до 5;

    2. Творческие коллективы, имеющие статус «Национальный» и «Академический» (театры, концертные организации, отдельные профессиональные художественные, творческие коллективы) до 10;

    3. Театры, концертные организации, отдельные профессиональные художественные, творческие коллективы до 5;

    4. Коллективы художественной самодеятельности, а также имеющие звания «Народный» или «Образцовый» до 5;

    5. Зарубежные творческие коллективы, отдельные исполнители, государственные концертные организации и театры Республики Казахстан до 10;

    6. Услуги по обеспечению режиссерско-постановочной группы до 10;

    7. Услуги ведущих до 1;

    8. Услуги стилистов, визажистов, костюмеров до 1;

    9. Услуги по переложению нот, созданию аранжировок до 0,5;

    10. Услуги по созданию/приобретению/записи музыкального материала и обработке существующего музыкального произведения до 1;

    11. Услуги по оформлению сцены (разработка/изготовление/ приобретение сценической бутафории/реквизита/декораций) до 20;

    12. Малые скульптурные формы до 10;

    13. Фитодизайн до 10;

    14. Услуги по предоставлению пиротехнического оборудования (фейерверки, салют, холодный салют, конфетти) до 10;

    15. Услуги по обеспечению и обслуживанию профессионального концертного оборудования до 30;

    16. Услуги по разработке и изготовлению видеоматериалов до 10;

    17. Экспертиза сцены и других элементов до 2;

    18. Аренда залов и помещений до 10;

    19. Аренда музыкальных инструментов до 10;

    20. Аренда мебели до 0,5;

    21. Аренда сценических костюмов до 1;

    22. Аренда животных до 1;

    23. Аренда турникетов до 1;

    24. Обеспечение видеосъемки, фотосъемки, передвижная телевизионная станция съемки и других видов съемок и трансляции до 10;

    25. Освещение в средствах массовой информации до 1;

    26. Расходы по проезду, проживанию участников праздничных мероприятий и торжественных концертов, посвященных празднованиям национальных и государственных праздников до 20;

    27. Расходы на питание участников праздничных мероприятий и торжественных концертов, посвященных празднованиям национальных и государственных праздников до 20;

    28. Транспортные услуги до 10;

    29. Услуги по разработке и изготовлению полиграфической продукции до 10;

    30. Медицинские услуги, товары по обеспечению безопасности при эпидемиологических ситуациях до 1;

    31. Услуги стейджменов до 1;

    32. Банкет и фуршет до 10;

    33. Услуги VIP и CIP-зала аэропорта до 1;

    34. Сувенирные продукции до 2;

    35. Авторские вознаграждение до 2;

    36. Административные расходы;

    1) расходы по оплате труда административно-управленческого персонала с учетом налогов и других обязательных отчислений до 25;

    2) налоги и другие обязательные платежи в бюджет по косвенным расходам до 25;

    3) коммунальные услуги до 5;

    4) командировочные расходы для административного-управленческого персонала до 5;

    5) банковские услуги до 5;

    6) почтовые и курьерские услуги до 5;

    7) противопожарные и охранные услуги до 5;

    8) текущий ремонт и обслуживание основных средств до 5;

    9) аудиторские расходы до 5;

    10) страхование до 3;

    11) консультационные расходы до 5.

    Автор:

    Серик Сабеков

    Культура Минкультуры Общество Бюджет
    Новости по теме
    Новости по теме
    Снежный патруль организовали карагандинские волонтеры
    Мат в общественном месте - как доказать свою правоту
    Около 2 млн тенге составила максимальная зарплата в Казахстане в 2022 году
    Совершение хаджа может стать доступнее для казахстанцев
    Популярное
    1 Открыто движение для транспорта в Северо-Казахстанской, Акмолинской и Костанайской областях
    2 143 автомобиля еще ожидают открытия дорог на выездах из населенных пунктов РК
    3 КНБ задержан экс-замглавы Антикора Максат Кожабаев
    4 Вторичное жилье дешевеет в РК впервые с марта 2018 года
    5 Сильный снегопад и морозы ожидаются в Алматы
    Новости партнеров