Правила езды на велосипеде вне велосипедных дорожек разъяснили полицейские

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Правила езды вне специальных дорожек разъяснили в местной полиции, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на astana.gov.kz.

Дорожная инфраструктура города постепенно начинает меняться в пользу велосипедистов - обустраиваются велодорожки, создаются их различные типы, устанавливаются приспособления в помощь велосипедистам. Тем не менее возникают спорные ситуации, когда можно проехать на велосипеде, когда нельзя.

«Если отсутствует велосипедная дорожка, велосипед имеет право двигаться по пешеходной дороге. Правилами это не запрещается. При этом он должен создавать условия для безопасного движения других участников, то есть пешеходов. Наезд велосипедиста на пешехода является дорожно-транспортным происшествием. За это предусмотрена ответственность, если будет установлена вина велосипедиста, то нарушителю грозит штраф, согласно Административному кодексу РК, в 10 МРП» - сказал инспектор местной полицейской службы, капитан полиции Куаныш Еркинов.

Что касается обратной ситуации, когда люди прогуливаются по велодорожкам, он отметил, что пешеходы вправе передвигаться по велосипедным дорожкам в том случае, когда по тротуару, на обочинах, где они обычно ходят, имеется препятствие.

«Если невозможно пройти по пешеходной дорожке, они могут двигаться по велосипедной дорожке. А так пешеходы должны двигаться по тротуару».

Между тем преимущество на велодорожке исключительно у велосипедистов. Так как велосипед - это транспортное средство, которое развивает значительно высокую скорость.

«Существуют участки, где ограничено движение велосипедистов. Для этого установлены запрещающие дорожные знаки. Где они установлены, там, соответственно, нельзя ездить. По набережной - там большой поток людей гуляет, не создается безопасное движение для самих пешеходов», - подчеркнул К. Еркинов.

Он напомнил, что по краю проезжей части дороги и по автобусной полосе имеют право двигаться велосипедисты, достигшие 14-летнего возраста, но только в случае отсутствия велосипедной дорожки.

Также полицейский отметил, что водителю механических транспортных средств категорически запрещается применять велосипедную дорожку для движения, остановки или стоянки.

«Имеют право заезжать на велосипедную дорожку транспортные средства только в том случае, если между проезжей частью дороги и велосипедной дорожкой имеется разрыв - прерывистая линия. Они вправе остановиться для посадки-высадки пассажиров либо для заезда или выезда на дворовые территории», - резюмировал он.