Правила езды на электросамокатах одобрил Сенат

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Депутаты Сената одобрили закон «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам организации дорожного движения», передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Закон инициирован депутатами Мажилиса Парламента в целях дальнейшего совершенствования законодательства по вопросам организации дорожного движения. Основной целью Закона является устранение существующего правового пробела и введение законодательного регулирования вопросов эксплуатации малых электрических транспортных средств, а также электрических самокатов», - сказал депутат Сената Евгений Больгерт на заседании палаты.

Кроме того, Законом вводится государственная монополия на изготовление свидетельств о государственной регистрации транспортных средств, водительских удостоверений и государственных регистрационных номерных знаков. Законом предлагается внесение изменений и дополнений в 2 закона Республики Казахстан: «О дорожном движении» и «О разрешениях и уведомлениях». Рассматриваемым Законом предусматриваются следующие основные положения: в Законе «О дорожном движении» вводится понятие «малое электрическое транспортное средство» с указанием его технических характеристик и правовой регламентацией порядка эксплуатации и установлением перечня запретов для водителей;

Закон «О дорожном движении» дополняется понятием «электрический самокат», который признается транспортным средством с максимальной конструктивной скоростью не более 25 километров в час и определяются места для их движения, а также вводятся запреты для их водителей.

«Водители электрических самокатов двигаются по велосипедной дорожке, велосипедной полосе движения. При их отсутствии допускается движение электрических самокатов по правому краю проезжей части дороги с соблюдением условий и запретов, вводимых законом. В частности, это достижение 18-летнего возраста, наличие водительского удостоверения на право управления транспортным средством любой категории, наличие застегнутого шлема, а при передвижении в темное время суток – наличие светоотражающего предмета, обеспечивающего видимость водителям других транспортных средств. По тротуару или пешеходной дорожке допускается движение электросамокатов со скоростью не более 6 км в час», - отметил депутат.

Предусматриваются права и обязанности водителей малого электрического транспортного средства и электрического самоката; устанавливаются запреты для водителей мопедов, велосипедов, малых электрических транспортных средств и электросамокатов. Кроме того, внесены поправки, устанавливающие основания остановки транспортных средств сотрудниками органов внутренних дел для проверки транспортных средств, зарегистрированных в компетентном органе другого государства, на соответствие требованиям, предусмотренным Законом «О дорожном движении». Вводится государственная монополия в области изготовления свидетельств о государственной регистрации транспортных средств, водительских удостоверений и государственных регистрационных номерных знаков. Правом на осуществление данными видами деятельности наделяется республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения при МВД РК.

Закон «О разрешениях и уведомлениях» дополняется новым видом уведомления о начале или прекращении деятельности учебных организаций по подготовке водителей транспортных средств.

«Полагаем, что одобрение Закона, принятого Мажилисом, направленного на установление прав и обязанностей водителей электрических самокатов и малых электрических транспортных средств, ограничений и запретов, будет способствовать обеспечению правового регулирования общественных отношений по их использованию. Принятый Мажилисом закон является первым шагом в сфере правового регулирования порядка использования средств индивидуального передвижения. Вместе с тем, есть еще ряд вопросов, требующих своего законодательного решения в будущем, с учетом апробирования на практике вводимых правовых новелл, а также международного опыта регулирования порядка эксплуатации электросамокатов и малых электрических транспортных средств», - заключил сенатор.

Ранее Мажилис принял закон о передвижении на электросамокатах. Также сообщалось, что арендованные электросамокаты будут автоматически снижать скорость перед парками.