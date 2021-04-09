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    Правила чтения Корана изменили из-за эпидситуации в мечетях Нур-Султана

    9 Апреля 2021, 13:13

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В связи с нестабильной эпидемиологической ситуации в Нур-Султане в священный месяц Рамазан внесены изменения в правила чтения Корана и в церемонию бракосочетания, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «При чтении Корана должна соблюдаться социальная дистанция. У нас в мечетях есть специальные залы. Туда нужно запускать не более 10 человек. Очень важно, чтобы между ними тоже соблюдалась дистанция. Каждый присутствующий в зале должен носить маску. Перед входом в залы для чтения Корана будут специальные санитайзеры, антисептики. Ими обязательно нужно пользоваться. Каждые три часа нужно открывать окна и двери и проветривать залы для чтения Корана. Эти требования могут меняться в соответствии с решением местных главных санитарных врачей», - сказал главный имам города Ерболат Жусупов.

    По его словам, схожие правила установлены для тех, кто связывает себя узами брака в мечети.

    «В комнату для бракосочетания допускаются только молодожены и их свидетели. Конечно, их родственники тоже хотят быть свидетелями такого радостного события. Однако следует учитывать сложившуюся ситуацию в стране. Даже молодожены должны соблюдать дистанцию не менее двух метров. После бракосочетания рекомендуем сразу же выйти из мечети. Комната для бракосочетания тоже будет дезинфицирована, комнату будут проветривать через каждые три часа», - добавил Ерболат Жусупов.


    Автор:

    Арайлым Мұрат

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